«Необходимо потерпеть»: мэр Уфы высказался о ежедневных пробках в городе

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Сегодня, 11 июля, в ходе оперативного совещания в мэрии Ратмир Мавлиев прокомментировал частые пробки на дорогах города. Ситуацию чиновник связал с перекрытием движения автомобилей.
— В этом году много масштабных проектов, в том числе связанных с перекрытием движения автотранспортных средств. Конечно это неудобно, проблемы, пробки, но необходимо потерпеть, по итогу мы получим для передвижения город, — заявил Ратмир Мавлиев.