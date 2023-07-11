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«Необходимо потерпеть»: мэр Уфы высказался о ежедневных пробках в городе

11 июля 2023, 07:23
Фото: 1MI

Мэр Уфы прокомментировал частые пробки на дорогах города

Озвучил мэр и причину частых проборок на дорогах.

Сегодня, 11 июля, в ходе оперативного совещания в мэрии Ратмир Мавлиев прокомментировал частые пробки на дорогах города. Ситуацию чиновник связал с перекрытием движения автомобилей.

— В этом году много масштабных проектов, в том числе связанных с перекрытием движения автотранспортных средств. Конечно это неудобно, проблемы, пробки, но необходимо потерпеть, по итогу мы получим для передвижения город, — заявил Ратмир Мавлиев.
#Элина Сайфранова
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