Трагедия в Уфе: Мужчина утонул в опасном водоеме

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Инцидент произошел на реке Уфа, в месте, где она впадает в озеро Теплое. Погибший мужчина вместе с другом находился на берегу. Однако, несмотря на запреты и информационные баннеры, указывающие на риски, он решил искупаться, пишет «КП-Уфа». Тело мужчины было обнаружено рыбаками.
УГЗ Уфы напоминает, что купание на «диких» пляжах следует избегать, особенно на участках с табличками «Купание запрещено!». Также специалисты подчеркнули опасность купания в состоянии алкогольного опьянения.