Трагедия в Уфе: Мужчина утонул в опасном водоеме

Инцидент произошел на реке Уфа, в месте, где она впадает в озеро Теплое. Погибший мужчина вместе с другом находился на берегу. Однако, несмотря на запреты и информационные баннеры, указывающие на риски, он решил искупаться, пишет «КП-Уфа». Тело мужчины было обнаружено рыбаками.