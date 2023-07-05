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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Трагедия в Уфе: Мужчина утонул в опасном водоеме

5 июля 2023, 12:24
Вечером 4 июля в Калининском районе Уфы 43-летний мужчина утонул в водоеме. Подробности происшествия сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты.

Инцидент произошел на реке Уфа, в месте, где она впадает в озеро Теплое. Погибший мужчина вместе с другом находился на берегу. Однако, несмотря на запреты и информационные баннеры, указывающие на риски, он решил искупаться, пишет «КП-Уфа». Тело мужчины было обнаружено рыбаками.

УГЗ Уфы напоминает, что купание на «диких» пляжах следует избегать, особенно на участках с табличками «Купание запрещено!». Также специалисты подчеркнули опасность купания в состоянии алкогольного опьянения.

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