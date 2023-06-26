Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы

«Дело в том, что экономика инвестиций в недвижимость сейчас не выгодна людям из-за нескольких факторов. Стоимость квартир и ипотеки высокая, а арендные платежи не компенсируют расходы даже в горизонте длинного кредита на 30 лет. Для того, чтобы доходы от аренды покрывали ипотеку, ежемесячный платеж по кредиту должен быть ниже арендного. Можно просчитать экономику этого инвестпроекта. Известно, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в уфимской новостройке — 4,5 млн рублей, а цена аренды, по данным ЦИАН, — 18 тыс. рублей. Платеж по семейной ипотеке по ставке 6% составит почти 23 тысячи рублей. Мы видим, что доход от аренды в Уфе почти на 5 тыс. рублей меньше, чем платеж по самой дешевой программе семейной ипотеки, оформленной на срок 30 лет. Получается, денег арендаторов для ежемесячного платежа инвестору не хватит, и нужно будет вносить собственные средства», — объясняет Ярослав Буджурак.