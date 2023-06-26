«Башкиры дорого заплатили за свою свободу»: какие в истории республики были мятежи

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обрушился с критикой на военное руководство страны. По мнению Пригожина, Министерство обороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям «Вагнера». Он заявил, что был готов пойти на уступки Минобороны и подписать с министерством контракт, но там, по его словам, почему-то предприняли подобные действия. В ответ Пригожин объявил о Марше справедливости для наказания военного руководства страны. Сопротивляющихся же пообещал уничтожить. В Минобороны России подобные заявления опровергли, а президент страны выступил с обращением к народу, военным и силовым структурам.
По сути, Пригожин спровоцировал военное восстание. Но это далеко не уникальный и не единичный случай в истории нашей страны, пережившей немало восстаний, революций и вооруженных конфликтов. Кстати, не обошли они стороной и Башкирию. Более того, в XVIII веке Южный Урал и Предуралье были известны, прежде всего, как территория регулярных бунтов и мятежей. В отечественной историографии они называются «Башкирскими восстаниями». Причины их вспышек различны: военно-политические, общественно-социальные, религиозные. Мы решили вспомнить некоторые из них вместе с историком, телепублицистом, кандидатом исторических наук Салаватом Хамидуллиным.
— Салават Ишмухаметович, почему башкиры решили добровольно присоединиться к России?
— Процесс вхождения Башкирии в состав Московского царства занял половину столетия. Начался он в 1557 году, а завершился в начале XVII века. Его описание заняло бы слишком много места, но следует сказать одно: судя по документам, башкиры очень гордились тем, что приняли подданство «не под саблею», а по собственной воле, т. е. они не были завоеванным народом. Тогда это много значило, так как по представлениям того времени покоренные оружием лишались многих прав и свободы. Сегодня, когда под влиянием так называемой «деколонизации сознания» многие трактовки прошлого сменили свои полюса, предпочтительнее стало занимать позицию народа-жертвы, подвергшейся завоеванию. Вспомнить хотя бы день памяти жертв взятия Казани, провидимый в соседней республике.
Но историческая действительность далека от подобных инсинуаций. Поэтому нельзя ориентироваться на современную политическую моду, которая постоянно меняется, а нужно опираться на источники, пытаться смотреть на события глазами людей того далекого времени. Так вот даже в павшем Казанском ханстве коренное население, в отличие от малочисленной ордынской верхушки экзогенного происхождения, требовало от собственного правительства присягнуть Ивану IV. Образование многонациональной империи сначала Рюриковичей, а затем Романовых было предопределено историей. И башкиры, сумевшие сохранить политическую субъектность в долгом процессе борьбы за наследство Чингиз-хана, т. е. в условиях распада Золотой Орды и постордынских образований, весьма гордились тем, что они — вольный народ, сохранивший вотчинные земли в составе новой евразийской империи — России. Они обязались платить ясак, поставлять в случае войны свою конницу в царское войско, охранять границу, не нападать на царских данников и разрешить ставить на своих землях «царевы городки». Царь же «на вечные времена» закрепил права башкир на их земли, веру, а также признал их самоуправление.
Поначалу обе стороны выполняли условия договора: царь защищал башкирские вотчины от посягательств, а башкирские отряды участвовали в Ливонской войне (1558—1583), сражались в составе ополчений в 1608–1612 годов против Лжедмитрия II и поляков, ходили в походы против монголов-ойратов (калмыков), беспокоивших в первой половине XVII века юго-восточные границы государства. Но постепенно русские промышленники и купцы стали захватывать башкирские вотчины, башкиры же в ответ начали восставать.
Локальные бунты происходили в 1616, 1633—1635, 1645 годах, а в 1662—1664 и 1681–1684 годы юго-восточные окраины Московского царства сотрясали уже общенациональные башкирские восстания. Все они протекали по стандартной схеме: после серии вооруженных столкновений, происходивших с переменным успехом, правительство обращалось к башкирам с предложением переговоров, во время которых оно всячески открещивалось от имевших место злоупотреблений, перекладывая вину за них на местных воевод, и заверяло в недопущении их впредь. Башкиры, в свою очередь, отправляли своих посланцев в Москву, которые приносили присягу на верность трону, т. е. о возвращении Башкирии в подданство русскому царю и об отказе от других «царей».
Так продолжалось до Губернской реформы Петра I, согласно который гигантский Уфимский уезд (от Волги до Тобола), территориально совпадавший с исторической Башкирией, было решено подчинить властям вновь учрежденной Казанской губернии. А затем указали, что теперь по всем вопросам им нужно обращаться только к казанскому губернатору, а не к царю, как раньше. Таким образом упразднили вековую традицию подданства башкир персонально царю и объявили их подданными Российского государства. Это спровоцировало грандиозное башкирское восстание 1704–1711 годов.
— Его можно назвать успешным для башкир?
— Да, по итогам восстания было подтверждено вотчинное право башкир на землю, отменены требования прибыльщиков, настаивавших на увеличении налогов и повинностей, осуждено насилие со стороны казанской и уфимской администраций, Башкирия была непосредственно подчинена Сенату.
Около 20 лет башкиры жили относительно спокойно. Но в 1731 году казахский хан Абулхаир обратился к правительству Российской империи с просьбой о принятии подданства и строительстве недалеко от границы крепости, в которой он собирался организовать резиденцию. Власти предложение одобрили. Обер-секретарь Сената Иван Кирилов мечтал о славе Колумба, грезил завоеванием восточных стран и созданием колониальной империи не хуже испанской или португальской. Поэтому разработал проект Оренбургской экспедиции, конечной целью которой было проникновение в Индию, где уже обосновалась Английская Ост-Индская компания. Увлеченный мечтой «омыть сапоги в Индийском океане» и перспективой приобретения «новой России», обер-секретарь не подумал только о возможном возмущении башкир, на чьей территории планировалось построить Оренбург и чьи земли вынужденно заняли казахи, темнимые с востока джунгарами.
Очередное башкирское восстание полыхнуло летом 1735 года. Когда в Петербурге узнали о вспыхнувшем мятеже, то приказали немедленно прекратить экспедицию. Озверевший Кирилов стал вымещать всю свою злость за сорванный индийский поход на башкирском населении, хотя императрица Анна Иоанновна хотела обойтись малой кровью, предлагая башкирам прощение в обмен на головы их предводителей. Командой полковника Тевкелева было сожжено 50 аулов, убито 2 тысячи человек. Отряды Кирилова сожгли 200 деревень и главную Азиевскую мечеть в Башкирии. В общей сложности повстанцы потеряли свыше 15 тысяч человек, не считая мирных жителей.
— Однако башкиры даже после таких жестких мер не успокоились.
— Именно. До 1740 года на территории Башкирии вспыхнули еще два восстания. Причиной стали тяжелые повинности и начавшаяся в 1739 году перепись населения. В результате трех восстаний были убиты и сосланы на каторгу около 60 тысяч башкир. Спустя 15 лет из-за роста налогов, захвата вотчинных земель и вопиющего произвола администрации Оренбургской губернии началось еще одно восстание, так называемый Бурзянский бунт, иногда именуемый в популярной литературе «восстанием Батырши». Его итоги, несмотря на сожженные и разоренные населенные пункты, тысячи погибших, сосланных на каторгу и отправленных в солдаты и матросы повстанцев, можно считать для башкир положительными. В 1756 году царское правительство вернуло башкирам право обращаться с прошениями напрямую к императору, запретило самовольный захват башкирских земель и отказалось от планов насильственной христианизации.
— Самое известный башкирский мятеж — это Крестьянская война под предводительством Пугачева 1773–1775 годов. Чем она отличалась от предыдущих восстаний?
— Если раньше башкирские восстания имели сугубо национальный характер, то теперь башкиры впервые встали под одни знамена с русскими людьми. Башкиры были недовольны стремительной индустриализацией родного края, лишением земель и лесных угодий в результате прямых конфискаций и неравноправных сделок, совершенных под административным давлением оренбургских губернаторов. Именно в этой войне прославился Салават Юлаев, ставший в последствии национальным героем Башкирии, благодаря своей дерзости и несгибаемости духа. Помимо башкир в восстании участвовали государственные крестьяне, оренбургские казаки, мишары, тептяре (около 40 тыс. человек). Военные действия охватили не только Поволжье и Южный Урал, но и Западную Сибирь. В ходе восстания погибли десятки тысяч людей, был нанесён огромный ущерб экономике Оренбургской, Сибирской и других губерний.
— Каждая крестьянская война уносила тысячи жизней. Не слишком ли дорогую цену платили башкиры за свою идентификацию?
— Свобода того стоит. И не случайно Мустай Карим написал о башкирах такие строки:
Народ мой не был рабски покорён,
Пусть был он нищ — не нищенствовал он,
Носил он саблю только потому,
Что не хотел надеть суму.
В ходе восстаний 1735–1740 годов было истреблено до 40% населения, это был настоящий геноцид башкирского народа. Но еще раз повторяю — свобода и возможность говорить на родном языке, на родной земле, сохраняя свои традиции — все это того стоит. Башкиры боролись почти 200 лет, и государство не смогло сломить их духа. И тогда оно нашло башкирам особое место в структуре империи. Башкир всем народом превратили в Башкиро-мещеряцкое иррегулярное казачье войско. То есть перевела их в служилое состояние. В таком качестве башкиры могли свободно пользоваться теми правами, за которые и боролись. Это потрясающий факт в истории нашей страны.
Башкирскими восстаниями было также предопределено то, что первая национальная автономия возникла именно в Башкирии. За нее башкиры, Башкирское войско и Башкирское правительство во главе А.-З. Валиди более года сражались против Советского государства. В марте 1919 г. Ленин вынужденно признал Башкирскую республику, поставив ее в один ряд с прецедентом Финляндии. И лишь в 20-е годы большевики начали учреждать автономии других народов России, вдохновленных примером Башкирии.
Как точно заметил автор нашумевших романов «Географ глобус пропил» и «Ненастье», писатель Алексей Иванов, борьба башкир не позволила России превратиться в колониальную империю западного образца. И в передрягах ХХ века Россия не развалилась на две половинки— русскую и тюркскую, как разваливались европейские империи. Она показала, как можно жить вместе в мире, соблюдая права ближнего.