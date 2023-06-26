«Башкиры дорого заплатили за свою свободу»: какие в истории республики были мятежи

Но историческая действительность далека от подобных инсинуаций. Поэтому нельзя ориентироваться на современную политическую моду, которая постоянно меняется, а нужно опираться на источники, пытаться смотреть на события глазами людей того далекого времени. Так вот даже в павшем Казанском ханстве коренное население, в отличие от малочисленной ордынской верхушки экзогенного происхождения, требовало от собственного правительства присягнуть Ивану IV. Образование многонациональной империи сначала Рюриковичей, а затем Романовых было предопределено историей. И башкиры, сумевшие сохранить политическую субъектность в долгом процессе борьбы за наследство Чингиз-хана, т. е. в условиях распада Золотой Орды и постордынских образований, весьма гордились тем, что они — вольный народ, сохранивший вотчинные земли в составе новой евразийской империи — России. Они обязались платить ясак, поставлять в случае войны свою конницу в царское войско, охранять границу, не нападать на царских данников и разрешить ставить на своих землях «царевы городки». Царь же «на вечные времена» закрепил права башкир на их земли, веру, а также признал их самоуправление.