8 часов в ожидании: аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом

В аэропорту Уфы Mkset сообщили, что «Победа» заменила самолет, который должен был вылететь в Сочи, по технической причине. По словам представителя аэропорта, пассажиры вылетели из столицы Башкирии лишь в 03:30 часов по местному времени (вместо 19:10 19 июня).