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8 часов в ожидании: аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом

20 июня 2023, 04:42
Фото: 1MI

Аэропорт Уфы раскрыл, почему пассажиры рейса Уфа-Сочи вылетели лишь спустя 8 часов

Также была озвучена причина, по которой пассажирам пришлось долго ждать вылета

В аэропорту Уфы Mkset сообщили, что «Победа» заменила самолет, который должен был вылететь в Сочи, по технической причине. По словам представителя аэропорта, пассажиры вылетели из столицы Башкирии лишь в 03:30 часов по местному времени (вместо 19:10 19 июня).

Также выяснилось, что после жалоб пассажиров на предоставление только питьевой воды, им выдали горячее питание в 23:20 часов.

— Пассажиры были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием. За более подробной информацией просим обращаться в адрес авиакомпании, — добавили в уфимской воздушной гавани.

Ранее очевидцы сообщили Mkset, что люди возмущены сервисом авиакомпании, а среди пассажиров было много детей.

#Валерия Панаева
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