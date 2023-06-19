Повышение цен анонсировали во «Вкусно и точка»

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По сообщению NEWS.ru, в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания отметили, что стоимость блюд повысится из-за подорожания себестоимости продуктов, однако даже после этого цены на позиции меню заведения останутся ниже, чем у конкурентов.
Также в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания рассказали, что в приложении «Вкусно и точка» разрабатываются акции и специальные предложения, благодаря которым можно купить продукцию по более выгодной стоимости.
Стоимость блюд во «Вкусно и точка» повысится по отношению к текущим на пять-восемь процентов. При этом в ресторане не ожидают повышения стоимости напитков. Представители «Вкусно и точка» рассказали, что стоимость порции чизкейка составит сто восемьдесят пять рублей, обычного круассана — сто девять рублей, а круассана с ветчиной и сыром — сто пятьдесят рублей.