Умирают «пачками»: известные экстрасенсы срочно выехали в Башкирию

В эту субботу, 17 июня, на ТНТ выйдет серия шоу с экстрасенсами, которые расследуют загадочные случаи. И выпуск будет связан с Башкирией — так, жители села Буганак Белорецкого района рассказали о череде странных смертей молодых односельчан.