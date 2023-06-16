Умирают «пачками»: известные экстрасенсы срочно выехали в Башкирию

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В эту субботу, 17 июня, на ТНТ выйдет серия шоу с экстрасенсами, которые расследуют загадочные случаи. И выпуск будет связан с Башкирией — так, жители села Буганак Белорецкого района рассказали о череде странных смертей молодых односельчан.
По данным редакции шоу, в селе Буганак за год при странных обстоятельствах ушли из жизни трое молодых мужчин. Разобраться в ситуации решили сразу три экстрасенса — ведьма Марьяна Романова и братья Шепсы.