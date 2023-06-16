mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Изображение материала

Умирают «пачками»: известные экстрасенсы срочно выехали в Башкирию

16 июня 2023, 10:42
Фото: 1MI

«Битва экстрасенсов» выехала в глубинку Башкирии, где произошли загадочные смерти

Эфир из села в Башкирии выйдет уже в эту субботу, 17 июня.

В эту субботу, 17 июня, на ТНТ выйдет серия шоу с экстрасенсами, которые расследуют загадочные случаи. И выпуск будет связан с Башкирией — так, жители села Буганак Белорецкого района рассказали о череде странных смертей молодых односельчан.

По данным редакции шоу, в селе Буганак за год при странных обстоятельствах ушли из жизни трое молодых мужчин. Разобраться в ситуации решили сразу три экстрасенса — ведьма Марьяна Романова и братья Шепсы.

#Валерия Панаева
Подпишитесь
«Всё усыпано трупами»: пасечник из Башкирии сообщил о массовом море пчел
Сегодня, 09:32
«Он был уверен»: жена добровольца из Башкирии раскрыла слова мужа перед уходом на СВО
Сегодня, 06:12
Обвиненные в изнасиловании коллеги экс-полицейские не смогли обжаловать приговор
Сегодня, 11:59
Девушки «на охоте»: журналистка из Уфы оказалась в скандальной подборке красоток ПМЭФ
Сегодня, 11:58
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
Вчера, 06:42