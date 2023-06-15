Бишбармак за 3 тысячи: смотрим меню и цены в ресторане «Башкортостан» на форуме ПМЭФ

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Стало известно, что предлагают участникам и гостям форума ПМЭФ-2023 в ресторане «Башкортостан». Как сообщает «Фонтанка.ру», цены в ресторане с башкирскими национальными блюдами можно назвать «божескими», в сравнении с представителями других делегаций.
Так, в категории салаты цены варьируются от 900 до 1 500 рублей. Самым дорогим блюдом является «Подкопченный ростбиф из конины», которое отмечено как национальное. За 230 граммов блюда предлагается заплатить 1,5 тысячи рублей.
В то же время относительно приемлемые цены в меню ресторана на супы. «Домашняя лапша», «Холодный борщ» и «Окрошка» предлагается заказать за 750 рублей, а «Сливочную уху» — за 850 рублей.
Среди горячих блюд в меню ресторана три позиции с национальными блюдами. Это «Бишбармак из орех видов мяса» за 2 700 рублей, «Томленая конина» и «Запеченная башкирская утка» за 2 900 рублей. В то же время стейки из лосося и судака стоят 1 900 и 1 700 рублей соответственно.
Заказать хлебную корзину к блюду можно за 200 рублей.
Как и в прошлом году названия большинства блюд, несмотря на использование традиционных продуктов, отчетливо отсылают посетителей к европейской кухне, итальянской и французской. А вот цены в меню в этом году заметно упали. Например, в прошлом году заказать «Борщ» и «Домашнюю лапшу» в ресторане «Башкортостан» можно было за 1 390 и 990 рублей соответственно. Подробнее о ценах и блюдах прошлого года Mkset рассказывал здесь.