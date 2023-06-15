Бишбармак за 3 тысячи: смотрим меню и цены в ресторане «Башкортостан» на форуме ПМЭФ

Как и в прошлом году названия большинства блюд, несмотря на использование традиционных продуктов, отчетливо отсылают посетителей к европейской кухне, итальянской и французской. А вот цены в меню в этом году заметно упали. Например, в прошлом году заказать «Борщ» и «Домашнюю лапшу» в ресторане «Башкортостан» можно было за 1 390 и 990 рублей соответственно. Подробнее о ценах и блюдах прошлого года Mkset рассказывал здесь.