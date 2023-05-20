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Для больниц Башкирии закупили электрохирургические аппараты на 18,4 млн рублей

20 мая 2023, 13:57
Фото: 1MI
В распоряжение врачей сразу нескольких центральных районных больниц Башкирии поступили новые электрохирургические аппараты, сообщили в ЦУРе РБ.

Современное оборудование для ЦРБ закупили по национальному проекту «Здравоохранение», всего 31 единица техники. На эти цели из федерального бюджета направили 15,5 млн рублей, еще 2,9 млн рублей выделила республика.

Электрохирургические аппараты — очень эффективная и точная техника, подчеркнули в министерстве здравоохранения Башкирии. Ее применяют для остановки кровотечения, удаления тканей и выявления опухолей.

Главная особенность аппарата — работа с током высокой частоты. Это делает процедуру безболезненной. Благодаря антисептическому действию радиоволны и минимальному воздействию на ткани пациенты быстрее восстанавливаются после операции.

Как сообщали ранее СМИ, среди получателей современных электрохирургических аппаратов — Кармаскалинская и Чекмагушевская центральные районные больницы.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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