26 мая в Москве состоится церемония вручения премии РАСО для бизнеса

Первый вице-президент РАСО Олег Полетаев отметил, что для конференции были выбраны несколько исключительно актуальных тем, включая обсуждение факторов, определяющих доверие к бизнесу, а также сложности формирования образа социально ориентированного бизнеса. Деловая программа начнется с пленарной дискуссии на тему «Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?». После небольшого перерыва состоится пленарная дискуссия под названием «Социальный образ бизнеса: энтузиасты vs скептики».