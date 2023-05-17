26 мая в Москве состоится церемония вручения премии РАСО для бизнеса

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Президент РАСО Евгений Минченко отметил, что премия РАСО для бизнеса является логическим продолжением политической премии РАСО под названием «Гамбургский счет», передает 56orb.ru.
Организаторы премии отмечают, что ее целью является признание выдающихся результатов российских компаний в области репутационного менеджмента. В этом году победители будут определены в девяти номинациях: «Большая повестка», «Перехват инициативы», «Разрыв шаблона», «Идеальный шторм», «Социализация бизнеса», «Переход на зеленый», «Большие амбиции», «Бизнес-солидарность» и «Для первого лица».
Одной из особенностей премии РАСО является то, что победители получают награду в виде цифровых копий арт-объектов, зарегистрированных в формате NFT на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.
В традиционном порядке в день вручения премии также пройдет конференция, организованная РАСО. В этом году она получила название «РАСО. Репутация».
Первый вице-президент РАСО Олег Полетаев отметил, что для конференции были выбраны несколько исключительно актуальных тем, включая обсуждение факторов, определяющих доверие к бизнесу, а также сложности формирования образа социально ориентированного бизнеса. Деловая программа начнется с пленарной дискуссии на тему «Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?». После небольшого перерыва состоится пленарная дискуссия под названием «Социальный образ бизнеса: энтузиасты vs скептики».
Информационный партнер премии — медиахолдинг 1MI.