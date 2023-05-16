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РЭО: Модные коллекции одежды из вторсырья покажут 25 мая на НМЭК-2023

16 мая 2023, 13:48
Фото: РЭО
На Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК) при поддержке Российского экологического оператора 25 мая пройдет показ мод. На подиуме представят коллекции одежды из вторичного сырья.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что показ коллекций одежды из вторсырья проводится в рамках кампании по популяризации экономики замкнутого цикла. Он рассказал, что свою серию одежды покажут профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица, сообщает newia.ru.

«В показ также будет включена апсайклинг-коллекция РЭО, которая была представлена на форуме «Таврида» в 2022 году», − добавил Буцаев.

Свою коллекцию также представит известный модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сказал, что материалами для апсайклинг-коллекций стали старые вещи, которые собрали через боксы фонда «Второе дыхание». Коллекции одежды посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных богатств.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в России ежегодно образуется более двух миллионов тонн отходов текстиля.

«Один городской житель в среднем выбрасывает 15−17 килограммов в год. При этом из 200 тысяч тонн отходов текстиля, подлежащих утилизации, в России утилизируется не более 5−10%», − сообщила она.

Показ одежды пройдет в Большом выставочном зале академии им. А. Л. Штиглица в 16:30.

В рамках НМЭК Российский экологический оператор также проведет выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В этом году Невский международный экологический конгресс пройдет с 25 по 26 мая.

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