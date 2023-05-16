РЭО: Модные коллекции одежды из вторсырья покажут 25 мая на НМЭК-2023

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что показ коллекций одежды из вторсырья проводится в рамках кампании по популяризации экономики замкнутого цикла. Он рассказал, что свою серию одежды покажут профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица, сообщает newia.ru.
«В показ также будет включена апсайклинг-коллекция РЭО, которая была представлена на форуме «Таврида» в 2022 году», − добавил Буцаев.
Свою коллекцию также представит известный модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сказал, что материалами для апсайклинг-коллекций стали старые вещи, которые собрали через боксы фонда «Второе дыхание». Коллекции одежды посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных богатств.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в России ежегодно образуется более двух миллионов тонн отходов текстиля.
«Один городской житель в среднем выбрасывает 15−17 килограммов в год. При этом из 200 тысяч тонн отходов текстиля, подлежащих утилизации, в России утилизируется не более 5−10%», − сообщила она.
Показ одежды пройдет в Большом выставочном зале академии им. А. Л. Штиглица в 16:30.
В рамках НМЭК Российский экологический оператор также проведет выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В этом году Невский международный экологический конгресс пройдет с 25 по 26 мая.