До 18 мая: Хабиров сделал заявление для участников СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Глава Башкирии Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве обратился к главам муниципалитетов с поручением, касающимся мобилизованных из Башкирии. Хабиров поручил им выполнить просьбы военнослужащих, с которыми те обратились к нему в ходе одной из недавних рабочих поездок руководителя региона. Срок выполнения задач — до 18 мая.
— Я докладывал, что мы 6, 7, 8 посетили наших ребят, в основном мобилизованных. Там ко мне очень много было обращений, там пару десятков обращений, когда наши парни просили какие-то бытовые вещи. Вот, я помню, Чишминский район — родителям дрова и так далее, — прокомментировал глава республики.
Также Радий Хабиров рассказал, что не все просьбы военнослужащих касались не только стороны материального обеспечения, некоторые из них были весьма сентиментальными. По словам Хабирова, один из мобилизованных попросил его посетить его семью в городе Ишимбай, а другой — передать привет его родному селу Мраково.
— Ишимбай, там — я парню обещал к семье заехать в гости, уж так передать привет 16-го, 16-го не получится, я заеду к нему на следующей неделе, просто ребенку передам привет <…>. И ещё Марат Салимович, Кугарчинский район, это ваш земляк там служит Сафин Рустам Рашитович, молодой парень, я говорю, что вам нужно. Он говорит: передайте привет Кугарчинскому району и селу Мраково. Вот я передаю привет от него. У него мама жива, здорова, слава богу, сестра и так далее, — рассказал Хабиров.