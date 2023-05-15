До 18 мая: Хабиров сделал заявление для участников СВО из Башкирии

Также Радий Хабиров рассказал, что не все просьбы военнослужащих касались не только стороны материального обеспечения, некоторые из них были весьма сентиментальными. По словам Хабирова, один из мобилизованных попросил его посетить его семью в городе Ишимбай, а другой — передать привет его родному селу Мраково.