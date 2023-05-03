Температура упадет в два раза: Уфу накроет волна холодов

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В ближайшие несколько дней, а именно с 3–6 мая температура воздуха днем в Уфе составит +22…+24 градуса. Об этом сообщается ну портале Яндекс.Погода. В основном в эти дни пройдут ясно и без осадков.
Однако уже с 7 мая температура воздуха снизится почти в два раза — до +16 градусов днем и до +12 вечером.
В понедельник, 8 мая, день также ожидается ясным, однако температура воздуха опуститься до +12…+11 градусов.
Облачная погода в Уфе придется на 9 мая. Столик термометра в этот день покажет +14…+12 градусов.