Башкирия вошла в антирейтинг регионов, откуда чаще всего уезжают на заработки

В России процент жителей, которые уехали на заработки за пределы своего родного региона, снизились на 7,4% или до 2,64 миллиона человек. Данный показатель самый низкий с 2015 года. Об этом гласят данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.