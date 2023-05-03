Башкирия вошла в антирейтинг регионов, откуда чаще всего уезжают на заработки

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В России процент жителей, которые уехали на заработки за пределы своего родного региона, снизились на 7,4% или до 2,64 миллиона человек. Данный показатель самый низкий с 2015 года. Об этом гласят данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.
Так, в Башкирии процент уехавших на заработки выше среднего по стране — 8,9% от всех занятых. Однако ниже Подмосковья (18,5%), Адыгеи (18%), Ленинградской области (15,7%), Чувашии (12,9%), Марий Эл (12,1%), Калмыкии (10,3%), Еврейской автономной области (9,8%), Мордовии (9,4%).