Кремль заявил об атаке резиденции президента в центре Москвы

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В ночь на 3 мая в Москве на Кремль были нацелены два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в пресс-службе президента, военные и специальные службы предприняли своевременные действия с применением систем радиолокационной борьбы. В результате, аппараты были выведены из строя.
Известно, что после падения и разлета осколков БПЛА на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Президент в результате атаки не пострадал, также изменения не претерпел и график его работы.
— Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. […] Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. — добавили в пресс-службе президента РФ.