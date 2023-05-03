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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

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Кремль заявил об атаке резиденции президента в центре Москвы

3 мая 2023, 12:34
Фото: скриншот с видео
Все произошло в ночь на 3 мая.

В ночь на 3 мая в Москве на Кремль были нацелены два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в пресс-службе президента, военные и специальные службы предприняли своевременные действия с применением систем радиолокационной борьбы. В результате, аппараты были выведены из строя.

Известно, что после падения и разлета осколков БПЛА на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Президент в результате атаки не пострадал, также изменения не претерпел и график его работы.

— Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. […] Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. — добавили в пресс-службе президента РФ.
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