Кремль заявил об атаке резиденции президента в центре Москвы

В ночь на 3 мая в Москве на Кремль были нацелены два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в пресс-службе президента, военные и специальные службы предприняли своевременные действия с применением систем радиолокационной борьбы. В результате, аппараты были выведены из строя.