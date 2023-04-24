Специальные банковские сервисы позволят избежать блокировки бизнес-счетов

Возникновение проблем со счетами нередко приводит к необходимости обращаться к услугам юристов, а такие услуги стоят немалых денег. Впрочем, подобных проблем не возникнет, если для предотвращения блокировки освоить специальные сервисы и инструменты. Их предлагают многие кредитные организации. Например, банк «Открытие» запустил сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк — «Сбербанк Бизнес Онлайн». Одну из последних версий комплаенс-сервиса представил Модульбанк. По словам разработчиков, сервис «Белый бизнес» способен анализировать больше данных и разобраться в разных типах транзакций.