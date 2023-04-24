Специальные банковские сервисы позволят избежать блокировки бизнес-счетов

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:33
Причины блокировки банковских счетов могут быть разными. Как правило, это неправомерные операции, несоблюдение законодательства и подозрение в отмывании средств. Банки занимаются активным отслеживанием деятельности своих клиентов и при обнаружении вызывающих подозрение транзакций могут временно заблокировать счет до выяснения обстоятельств. Нарушение налоговых или других нормативных требований также может стать причиной блокировки активов, пишет newsnn.ru.
Возникновение проблем со счетами нередко приводит к необходимости обращаться к услугам юристов, а такие услуги стоят немалых денег. Впрочем, подобных проблем не возникнет, если для предотвращения блокировки освоить специальные сервисы и инструменты. Их предлагают многие кредитные организации. Например, банк «Открытие» запустил сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк — «Сбербанк Бизнес Онлайн». Одну из последних версий комплаенс-сервиса представил Модульбанк. По словам разработчиков, сервис «Белый бизнес» способен анализировать больше данных и разобраться в разных типах транзакций.
Такие инструменты позволяют предпринимателям изучить свой бизнес с точки зрения банка, чтобы увидеть возможные проблемы, которые могут стать поводом для блокировки счета или дополнительных проверок. Также с их помощью можно провести проверку контрагентов или деловых партнеров.
Разработчики постоянно ведут деятельность по совершенствованию алгоритмов, чтобы они отвечали актуальным требованиям, предъявляемым банками. Например, в прошлом году сервис «Белый бизнес» был обновлен с учетом новых правил Центробанка России.
Эксперты рекомендуют обращаться к нескольким различным источникам информации и консультироваться с профессионалами в сфере финансов, чтобы иметь максимально точную картину своей финансовой ситуации и снизить риски блокировки банковских счетов.