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Оверчук: Россия в рамках председательства в ЕАЭС запланировала ряд мероприятий

20 апреля 2023, 19:43
В 2023 году к России перешло председательство в органах Евразийского экономического союза — Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете, а также Совете Евразийской экономической комиссии.

Об этом 20 апреля рассказал в ходе брифинга, посвященного приоритетам российского председательства в ЕАЭС, заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук, пишет gorod55.ru.

Оверчук, в частности, указал, что ранее основные задачи, стоящие перед Евразийским экономическим союзом в год председательства России, сформулировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе обращения к главам государств — членов Евразийского экономического союза.

В своей речи зампред правительства отметил, что в текущем году Россия вместе с коллегами по ЕАЭС продолжит работу по созданию общих энергетических рынков, а также уделит внимание решению проблем климата, энергетической безопасности, цифровой трансформации и продовольственной безопасности.

Так, в мае в рамках председательства России состоятся мероприятия с участием глав государств, а в июне — глав правительств стран союза.

В период с 24 по 25 мая запланировано проведение Евразийского экономического форума. В нем должны принять участие не менее 2 тыс. человек. Ключевыми темами предстоящего мероприятия станут: научно-техническое сотрудничество, финансы, промышленность, агропромышленный комплекс, климат, энергетика, техническое регулирование, развитие внутреннего рынка союза, электронная торговля, таможенное регулирование, региональное сотрудничество.

В июне запланированы Евразийский межправительственный совет и выставка «Евразия — наш дом», в ходе которой будут представлены совместные проекты по промышленной кооперации предприятий стран Евразии. Также в июне пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

Кроме того, состоится второй Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС, который ставит своей целью предоставление возможности молодежи развивать связи между странами, а молодым предпринимателям использовать преимущества, которые дает интеграция. Свыше 150 молодых людей из государств — членов Содружества СНГ уже подтвердили готовность принять участие в форуме.

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