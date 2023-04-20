Оверчук: Россия в рамках председательства в ЕАЭС запланировала ряд мероприятий

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Об этом 20 апреля рассказал в ходе брифинга, посвященного приоритетам российского председательства в ЕАЭС, заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук, пишет gorod55.ru.
Оверчук, в частности, указал, что ранее основные задачи, стоящие перед Евразийским экономическим союзом в год председательства России, сформулировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе обращения к главам государств — членов Евразийского экономического союза.
В своей речи зампред правительства отметил, что в текущем году Россия вместе с коллегами по ЕАЭС продолжит работу по созданию общих энергетических рынков, а также уделит внимание решению проблем климата, энергетической безопасности, цифровой трансформации и продовольственной безопасности.
Так, в мае в рамках председательства России состоятся мероприятия с участием глав государств, а в июне — глав правительств стран союза.
В период с 24 по 25 мая запланировано проведение Евразийского экономического форума. В нем должны принять участие не менее 2 тыс. человек. Ключевыми темами предстоящего мероприятия станут: научно-техническое сотрудничество, финансы, промышленность, агропромышленный комплекс, климат, энергетика, техническое регулирование, развитие внутреннего рынка союза, электронная торговля, таможенное регулирование, региональное сотрудничество.
В июне запланированы Евразийский межправительственный совет и выставка «Евразия — наш дом», в ходе которой будут представлены совместные проекты по промышленной кооперации предприятий стран Евразии. Также в июне пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.
Кроме того, состоится второй Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС, который ставит своей целью предоставление возможности молодежи развивать связи между странами, а молодым предпринимателям использовать преимущества, которые дает интеграция. Свыше 150 молодых людей из государств — членов Содружества СНГ уже подтвердили готовность принять участие в форуме.