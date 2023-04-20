Оверчук: Россия в рамках председательства в ЕАЭС запланировала ряд мероприятий

Кроме того, состоится второй Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС, который ставит своей целью предоставление возможности молодежи развивать связи между странами, а молодым предпринимателям использовать преимущества, которые дает интеграция. Свыше 150 молодых людей из государств — членов Содружества СНГ уже подтвердили готовность принять участие в форуме.