Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Станции переливания крови в Башкортостане, Челябинской и Курганской областях посетили около 400 работников аппарата управления и филиалов предприятия. В общей сложности они сдали около 200 литров крови. Организовать участие такого большого количества работников помогла высокая активность волонтерского движения, развитого на предприятии. В акции участвовали как те, кто пришел сдавать кровь впервые, так и работники с большим количество сдач крови, в том числе и обладатели звания «Почетный донор».
Обязательным условием для участия в донации было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний к сдаче крови, а также использование средств индивидуальной защиты.
После проведения всех необходимых процедур компоненты крови будут переданы в медицинские учреждения для оказания неотложной медицинской помощи тяжелобольным. По словам медиков, большую ценность представляют компоненты крови работников, вакцинированных от клещевого вирусного энцефалита. На их основе будут изготовлены высокоэффективные профилактические средства от этого опасного заболевания.
Эта донорская акция стала уже второй из проведенных работниками «Транснефть — Урал» в 2023 году. Месяцем ранее доноры аппарата управления и филиалов предприятия уже сдали около 20 литров крови и ее компонентов.