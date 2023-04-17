Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»

Станции переливания крови в Башкортостане, Челябинской и Курганской областях посетили около 400 работников аппарата управления и филиалов предприятия. В общей сложности они сдали около 200 литров крови. Организовать участие такого большого количества работников помогла высокая активность волонтерского движения, развитого на предприятии. В акции участвовали как те, кто пришел сдавать кровь впервые, так и работники с большим количество сдач крови, в том числе и обладатели звания «Почетный донор».