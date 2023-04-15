Есть ли надежда у российской космической отрасли остаться на плаву

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
«Роскосмос» долгое время не давал инфоповодов для значимых новостей и складывалось ощущение, что вся деятельность госкорпорации ограничивалась запусками немногочисленных спутников по заказу государства и Минобороны. Упущенное начал наверстывать, назначенный летом 2022 года глава Юрий Борисов. И в начале 2023 года как из рога изобилия посыпались новости из сферы ракетостроения, изучения космоса, научных программ, межпланетных полётов, сообщают «Новые известия».
В частности, появилась первая конкретика по будущей Российской орбитальной служебной станции. Развертывать ее начнут в 2017 году, на первом этапе для реализации потребуется до 350 млрд рублей, а на весь проект с учётом строительства инфраструктуры потребуется до 600 млрд рублей. А чтобы не остаться без пилотируемой космонавтики до момента создания орбитальной служебной станции, «Роскосмос» предлагает продлить работу МКС до 2028 года.
Если сбудутся планы «Роскосмоса», то без ракет мы не останемся. На космодроме «Восточный» до конца 2023 года должны быть завершены работы по созданию стартового комплекса для долгожданных ракет «Ангара-А5».
Работы по созданию инфраструктуры для «Ангары» ведутся с 2018 году, но в 2021 году были выявлены нарушений и работа был приостановлена. Готова к пуску ракет площадка должна быть к концу года. К концу 2023 года обещают готовность первого лётного образца ракеты «Союз-5» (локализованный в России и доработанный «Зенит»), а первый полёт должен состояться в 2024 году.
Объявили о продолжении работ и над полностью новой многоразовой ракетой с метановыми двигателями «Амур». А ГРЦ им. Макеева, входящее в состав «Роскосмоса», представило и вовсе околофантастический проект многоразовой одноступенчатой (такого ещё не было в истории космонавтики!) ракеты «Корона». До этого момента считалось, что тащить лишнюю массу на орбиту слишком накладно – всегда делали сбрасываемые ступени. В России приходится мириться с тем, что первая и вторая ступень одноразовые – или разбиваются о землю, или сгорают в атмосфере. А зарубежные частные компании были вынуждены ради экономии денег научиться возвращать первые ступени.
Продолжается работа над освоением дальнего космоса: 13 июля 2023 года запустят спускаемый аппарат «Луна-25». В сентябре 2022 года запуск лунного аппарата был отменен из-за сбоя в оборудовании. Посетить Луну российские космонавты, по мнению ведущего сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, смогут уже через 7–10 лет. Кроме того, ГНЦ «Исследовательский центр им. М. В. Келдыша» недавно объявил, что ведёт разработку и проводит испытания ионного двигателя для космического ядерного буксира «Зевс», который может пригодиться для межпланетных полётов.
Планы амбициозные, но насколько реалистичные? Раньше «Роскосмос» существовал в рамках международной кооперации, зарабатывал на доставке на орбиту спутников, грузов и людей. Сейчас же международное сотрудничество свелось к тому, что «Роскосмос» смог договориться с Европейским космическим агентством о возврате в Россию оборудования по закрытому проекту «ЭкзоМарс-2022» и с «NASA» о продолжении перекрёстных полётов (американские астронавты продолжат летать на «Союзах», а российские космонавты — на «Crew Dragon»). Даже Казахстан и тот за долги «Центра эксплуатации объектов космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) арестовал стартовую площадку на Байконуре, которая могла бы использоваться для пуска «Союза-5».
Новости и анонсы поступают не только из России. Так, в США регуляторы дали «SpaceX» Илона Маска разрешение совершить пробный запуск «Starship» — полностью многоразовой, самой большой в мире двухступенчатой ракеты, вторая ступень которой может использоваться как полноценный космический корабль для полёта на Марс.
В2023 году компания уже совершила 23 успешных запуска «Falcon 9». В среднем запуски совершаются раз в 4 с небольшим дня. Поезд по маршруту Мурманск — Севастополь и тот в летнем сезоне 2023 года будет ходит реже – 1 раз в 7 дней. «Роскосмос», кстати, пока совершил только 6 пусков ракет.
Кроме того, 21 марта на орбиту Луны вышел посадочный модуль «Hakuto-R» от частной японской компании «ispace». Если посадка произойдёт успешно, то «Hakuto-R» станет первым в истории частным аппаратом на поверхности Луны.
После «SpaceX» и новозеландской «RocketLab» запуски частных ракет стали обыденностью. Недавно был совершён первый пробный пуск ракеты «Terran 1» от компании «Relativity Space», которая была почти полностью изготовлена по технологиям 3D-печати. Да, «Terran 1» свой полёт не завершил, но это лишь первая попытка для молодой компании. Зато в начале апреля в Китае первый успешный полёт совершила ракета «Тяньлун-1» от частной компании «Beijing Tianbing Technology» (Space Pioneer).
Современные технологии делают космос ближе, и он становится доступным для частных компаний. Уже нет необходимости мобилизовать все ресурсы страны, привлекать к решению задач десятки НИИ, в которых работают десятки тысяч специалистов. Означает ли это, что пришло время распустить все госкорпорации вроде "Роскосмоса" и NASA? Популяризатор космонавтики Филипп Терехов уверен, что это не лучший вариант — у каждой структуры свои задачи.
- Большие государственные агентства позволяют реализовывать крупные, долгие и дорогие проекты, не обещающие немедленной прибыли. Наглядный пример - телескоп «Джеймс Уэбб» или российская серия телескопов «Спектр». Это уникальные научные данные, новые знания о Вселенной, но не прибыль для акционеров. Также, крупное космическое агентство может выращивать новые частные компании, как это сделало NASA со SpaceX и не только. Частники получают заказы, приобретают компетенции, расширяют и двигают вперед рынок космических услуг. Роскосмос дает возможность запустить свой спутник студентам и даже школьникам, такие проекты бесценны для воспитания нового поколения инженеров, даже если они не свяжут свою взрослую карьеру непосредственно с космосом. Противостояние «колоссальных» космических агентств и частных космических компаний во многом полемическое, они решают разные задачи на разных уровнях и дополняют друг друга, а не конкурируют, считает Филипп Терехов.
Против идеи роспуска госкорпораций выступает журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Он уверен, что без госучастия частной космонавтики не существовало бы.
- Когда мы говорим об успехе частной космонавтики, мы должны понимать, что к ним привлекается больше внимания, потому что они появились вообще в первый раз. И сейчас несмотря на то, что государственные космические агентства не просто продолжают свою деятельность, но некоторые даже наращивают, например, американское или китайское, им внимания уделяется не так много, потому что это более привычный вид деятельности, он длится десятилетия, начинался еще в 60-е, и это просто стало рутиной. Но масштаб деятельности космических агентств все равно превосходит все достижения частной космонавтики. Тот же SpaceX большинство программ ведет в государственных интересах. И когда мы смотрим на успешность частных компаний в разных странах, то это почти прямо пропорционально связано с тем, насколько государство способствует успеху этих частных компаний, - заявляет Виталий Егоров.
Современный космос нельзя представить как без полкорпораций, так и без частных компаний. В теории в России существуют оба направления. Но, как видим, на сегодняшний день темпы развития космической отрасли за рубежом оказываются более интенсивными и продуктивными. Почему так происходит? Почему мы никак не можем дождаться появления «русских Илонов Масков» и есть ли вообще шанс у развития частной космонавтики в России, - читайте во второй части спецпроекта «Новых известий».