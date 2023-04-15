Есть ли надежда у российской космической отрасли остаться на плаву

Объявили о продолжении работ и над полностью новой многоразовой ракетой с метановыми двигателями «Амур». А ГРЦ им. Макеева, входящее в состав «Роскосмоса», представило и вовсе околофантастический проект многоразовой одноступенчатой (такого ещё не было в истории космонавтики!) ракеты «Корона». До этого момента считалось, что тащить лишнюю массу на орбиту слишком накладно – всегда делали сбрасываемые ступени. В России приходится мириться с тем, что первая и вторая ступень одноразовые – или разбиваются о землю, или сгорают в атмосфере. А зарубежные частные компании были вынуждены ради экономии денег научиться возвращать первые ступени.