Жительнице Башкирии сломали челюсть при удалении зуба в клинике

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В стоматологической клинике Нефтекамска местной жительнице удаляли зуб и во время процедуры сломали ей челюсть.
Как сообщает пресс-служба Нефтекамского горсуда, инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Тогда, отойдя от шока, горожанка направила иск в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.
Между тем, представитель клиники в суде отметил, что женщине уже были переведены 25 039 рублей в счет компенсации морального вреда, а также за консультацию у невролога и приобретение медицинских препаратов.
Иск пострадавшей пациентки суд удовлетворил лишь частично и постановил выплатить ей 200 тысяч рублей.