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Жительнице Башкирии сломали челюсть при удалении зуба в клинике

14 апреля 2023, 03:33
Фото: 1MI
Инцидент произошел в Нефтекамске.

В стоматологической клинике Нефтекамска местной жительнице удаляли зуб и во время процедуры сломали ей челюсть. 

Как сообщает пресс-служба Нефтекамского горсуда, инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Тогда, отойдя от шока, горожанка направила иск в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Между тем, представитель клиники в суде отметил, что женщине уже были переведены 25 039 рублей в счет компенсации морального вреда, а также за консультацию у невролога и приобретение медицинских препаратов.

Иск пострадавшей пациентки суд удовлетворил лишь частично и постановил выплатить ей 200 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова
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