РЭО сообщил о более 2400 выявленных нарушениях на полигонах

Гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев заявил, что благодаря дронам было исследовано состояние 496 действующих полигонов, которые входят в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 62 российских регионах. Как сообщают newsnn.ru, было выявлено множество нарушений – более 2400. Среди самых распространенных отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов. Помимо этого, часто наблюдался выход отходов и фильтрата за границы отведенных участков. Что делать с нарушителями, решат надзорные органы и органы местного самоуправления.