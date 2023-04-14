РЭО сообщил о более 2400 выявленных нарушениях на полигонах

Posted 14 апреля 15:23
Published 14 апреля 15:23
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев заявил, что благодаря дронам было исследовано состояние 496 действующих полигонов, которые входят в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 62 российских регионах. Как сообщают newsnn.ru, было выявлено множество нарушений – более 2400. Среди самых распространенных отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов. Помимо этого, часто наблюдался выход отходов и фильтрата за границы отведенных участков. Что делать с нарушителями, решат надзорные органы и органы местного самоуправления.
Российский экологический оператор начал работу по облету дронами мусорных полигонов в мае текущего года. БПЛА занимались лазерным воздушным сканированием. Для этого дрон с лидаром (средством мобильного лазерного сканирования) облетал исследуемый объект. Благодаря полученным измерениям строилось облако точек, накладывались текстуры, ортофотопланы, осуществлялась привязка проектных документов к конкретному полигону.
Благодаря созданию цифрового двойника полигона рассчитывается срок возможной его эксплуатации – остаточная вместимость, наличие нарушений эксплуатации объекта: выход навалов отходов за пределы отведенного под полигон участка, выход фильтрата за границы специально оборудованных мест и т. п.