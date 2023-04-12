Условное право: как Башкирия копит льготников не землю

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Кировский районный суд Уфы обязал Минземимущества Башкирии до 22 августа сформировать и утвердить перечень земельных участков для бесплатного предоставления льготников в Уфе. Соответствующий иск заявил прокурор города.
Речь идет о многодетных, молодых семьях, семьях с детьми-инвалидами, бюджетниках и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Надзорное ведомство установило, что с 2021 года полномочия по предоставлению земельных участков таким категориям граждан возложены на республиканские органы госвласти. В мэрии Уфы в очереди на бесплатную землю состоит уже 8338 граждан, и их количество постоянно увеличивается отмечается в решении суда.
При этом уполномоченные органы не принимают мер для предоставления земельных участков очередникам. По данным прокуратуры, в 2020, 2021 и истекшем периоде 2022 года такие участки даже не формировались. Между тем число очередников за это время увеличилось. Так, если в конце 2020 года на бесплатную землю для строительства претендовали 5465 многодетных семей, то к концу августа 2022 года их стало 5816. Число семей с детьми-инвалидами выросло за тот же период с 177 до 1526. Нуждающихся в улучшении жилищных условий в конце 2020 года было 572, в августе 2022 — 585. Стоящих в очереди на землю молодых семей за это время стало 406, на 13 больше. Уменьшилось лишь число ожидающих участки работников бюджетной сферы — с пяти до двух.
Прокурор Уфы требовал обязать мэрию Уфы, правительство Башкирии и региональное Минземимущества в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда сформировать участки и в течение пяти месяцев утвердить их перечень. Правительство просило отказать в удовлетворении иска, представители мэрии и министерства на заедание не явились. Суд удовлетворил иск прокурора частично. В решении говорится, что Минземимущества должно утвердить перечень участков « по числу состоящих на учете граждан». Вердикт суда необходимо исполнить уже в этом году, до 22 августа.