Условное право: как Башкирия копит льготников не землю

При этом уполномоченные органы не принимают мер для предоставления земельных участков очередникам. По данным прокуратуры, в 2020, 2021 и истекшем периоде 2022 года такие участки даже не формировались. Между тем число очередников за это время увеличилось. Так, если в конце 2020 года на бесплатную землю для строительства претендовали 5465 многодетных семей, то к концу августа 2022 года их стало 5816. Число семей с детьми-инвалидами выросло за тот же период с 177 до 1526. Нуждающихся в улучшении жилищных условий в конце 2020 года было 572, в августе 2022 — 585. Стоящих в очереди на землю молодых семей за это время стало 406, на 13 больше. Уменьшилось лишь число ожидающих участки работников бюджетной сферы — с пяти до двух.