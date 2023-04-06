В Татарстане планируют реализовать самый крупный в РФ проект в сфере ТКО

Posted 6 апреля 08:46
Published 6 апреля 08:46
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как рассказал Буцаев, планируется построить более пяти мусороперерабатывающих комплексов мощностью 1,8 миллиона тонн ТКО в год. По его словам, стоимость инвестпроекта оценивается в 20 миллиардов рублей, передает inkazan.ru.
Если этот проект реализовать в форме концессии и предварительно разработать проектно-сметную документацию, то РЭО сможет предоставить до 95% от необходимого финансирования.
Новые комплексы помогут республике добиться выполнения задач в рамках нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50% и сортировке 100% ТКО, а также целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».