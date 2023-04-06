В Татарстане планируют реализовать самый крупный в РФ проект в сфере ТКО

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили создание нескольких крупных заводов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.