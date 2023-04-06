Минсельхоз поддержал законопроект о правовом определении меда

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин сообщил об этом «Известиям». В Минсельхозе подтвердили, что инициатива была рассмотрена, а формулировка термина "продукция пчеловодства" доработана с учетом предложений ведомства.
Законопроект поддерживает Межрегиональный союз пчеловодов. Напомним, что в прошлом году Роскачество выявило, что 22% наиболее популярных торговых марок меда, продаваемого в России, являются фальсификатом.