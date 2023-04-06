Минсельхоз поддержал законопроект о правовом определении меда

Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин сообщил об этом «Известиям». В Минсельхозе подтвердили, что инициатива была рассмотрена, а формулировка термина "продукция пчеловодства" доработана с учетом предложений ведомства.