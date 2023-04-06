mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Минсельхоз поддержал законопроект о правовом определении меда

6 апреля 2023, 07:13
Минсельхоз поддержал законопроект о правовом определении меда и продукции пчеловодства, который внесут в Госдуму.

Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин сообщил об этом «Известиям». В Минсельхозе подтвердили, что инициатива была рассмотрена, а формулировка термина "продукция пчеловодства" доработана с учетом предложений ведомства.

Законопроект поддерживает Межрегиональный союз пчеловодов. Напомним, что в прошлом году Роскачество выявило, что 22% наиболее популярных торговых марок меда, продаваемого в России, являются фальсификатом.

Подпишитесь
Девочка, устроившая поножовщину в школе села Иглино, стояла на учете у психолога
Сегодня, 05:39
Правительство Башкирии убедило суд, что можно строить ЦУР за 1 млрд на пожертвования
Сегодня, 05:52
Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году
Вчера, 10:01
Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 179 млн рублей
Вчера, 05:16
В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей
Вчера, 06:18
Остались за бортом: посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра
Вчера, 10:52