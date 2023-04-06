Благодаря Ивану Сухареву были восстановлены права участника СВО

ЛДПР — старейшая партия в истории современной России, которая работает не от выборов к выборам, а ведет свою работу постоянно, оказывая помощь и поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ведь не зря говорят, что в ЛДПР обращаются как в последнюю инстанцию, «оббив все пороги» и не найдя пути решения возникшей проблемы. Подтверждением тому служат многочисленные слова благодарности, которые обратившиеся дарят ЛДПР в ответ на оказанную им помощь.