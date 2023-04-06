Благодаря Ивану Сухареву были восстановлены права участника СВО

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Общественную приемную ЛДПР обратилась жительница города Уфы — супруга военнослужащего, Светлана И., с вопросом о том, что ее муж в ходе выполнения боевой задачи попал под обстрел и получил боевое ранение. Однако положенных ему выплат в связи с получением ранения, а также выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию военнослужащих он не получил.
После направления Иваном Сухаревым депутатских запросов в органы прокуратуры, было выявлено, что единовременная выплата военнослужащему не была произведена, а поступившие из военно-медицинского учреждения документы своевременно не направлены по новому месту службу. Также по результатам рассмотрения депутатского запроса и поступившего обращения, командиром части был издан приказ об оказании военнослужащему меры социальной поддержки в виде выплаты 3 миллионов рублей, а также организованы дополнительные мероприятия для рассмотрения вопроса о производстве выплаты военнослужащему страховой суммы по обязательному государственному страхованию военнослужащих.
— У нас многодетная семья, мы воспитываем четверых детей. И сейчас, когда мой муж находится в зоне СВО, нам важна любая помощь и поддержка. Спасибо ЛДПР и Ивану Сухареву, — говорит Светлана И.
ЛДПР — старейшая партия в истории современной России, которая работает не от выборов к выборам, а ведет свою работу постоянно, оказывая помощь и поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ведь не зря говорят, что в ЛДПР обращаются как в последнюю инстанцию, «оббив все пороги» и не найдя пути решения возникшей проблемы. Подтверждением тому служат многочисленные слова благодарности, которые обратившиеся дарят ЛДПР в ответ на оказанную им помощь.
Если Вы попали в трудную жизненную ситуацию, Вам необходима помощь и поддержка, обращайтесь в ЛДПР. Горячая линия депутата Государственной Думы Ивана Сухарева: 88007004540.