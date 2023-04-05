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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Продажи летних автомобильных шин в России упали на 16% в марте 2023 года

5 апреля 2023, 13:27
Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», продажи летних автомобильных шин в России в марте 2023 года сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают такую ситуацию с ростом цен на резину на 20-30% и отсутствием на рынке зарубежных производителей, например Michelin. Поскольку параллельный импорт не может покрыть потребности рынка, российским водителям стоит обратить внимание на продукцию отечественных производителей или рассчитывать на поставки из Азии, - пишут Известия.

Однако, эксперты предупреждают, что экономия на резине может привести к повышению риска ДТП в ближайший сезон. Срок службы старых шин нельзя растянуть, даже если они были качественными. Поэтому владельцам автомобилей необходимо обеспечивать свои машины качественной резиной, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге.

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