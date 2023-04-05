Продажи летних автомобильных шин в России упали на 16% в марте 2023 года

Однако, эксперты предупреждают, что экономия на резине может привести к повышению риска ДТП в ближайший сезон. Срок службы старых шин нельзя растянуть, даже если они были качественными. Поэтому владельцам автомобилей необходимо обеспечивать свои машины качественной резиной, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге.