Продажи летних автомобильных шин в России упали на 16% в марте 2023 года

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Эксперты связывают такую ситуацию с ростом цен на резину на 20-30% и отсутствием на рынке зарубежных производителей, например Michelin. Поскольку параллельный импорт не может покрыть потребности рынка, российским водителям стоит обратить внимание на продукцию отечественных производителей или рассчитывать на поставки из Азии, - пишут Известия.
Однако, эксперты предупреждают, что экономия на резине может привести к повышению риска ДТП в ближайший сезон. Срок службы старых шин нельзя растянуть, даже если они были качественными. Поэтому владельцам автомобилей необходимо обеспечивать свои машины качественной резиной, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге.