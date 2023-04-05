«Без стыда и совести»: в Башкирии застали толпу мальчиков за непотребствами

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В соцсетях обсуждают фотографии из Башкирии, где дети выстроились в ряд и справляют нужду рядом с дорожным кафе «Дуслык». Рядом с детьми на фотографии запечатлен автобус хоккейного клуба «Торос».
— Справляют нужду на глазах у всех прохожих. Дорожное кафе «Дуслык» в районе Дюртюлей. Никакой культуры! — пишут комментаторы в соцсетях.
Мнение жителей республики разделилось — одни посчитали происходящее на фото «позором», а другие не увидели ничего зазорного в естественных потребностях человека.
Mkset обратился в пресс-службу хоккейного клуба «Торос», чтобы выяснить, имеет ли клуб какое-либо отношение к ситуации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.