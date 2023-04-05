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Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

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«Без стыда и совести»: в Башкирии застали толпу мальчиков за непотребствами

5 апреля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Их действия вызвали резонанс среди пользователей соцсетей

В соцсетях обсуждают фотографии из Башкирии, где дети выстроились в ряд и справляют нужду рядом с дорожным кафе «Дуслык». Рядом с детьми на фотографии запечатлен автобус хоккейного клуба «Торос».

— Справляют нужду на глазах у всех прохожих. Дорожное кафе «Дуслык» в районе Дюртюлей. Никакой культуры! — пишут комментаторы в соцсетях.

Мнение жителей республики разделилось — одни посчитали происходящее на фото «позором», а другие не увидели ничего зазорного в естественных потребностях человека.

Mkset обратился в пресс-службу хоккейного клуба «Торос», чтобы выяснить, имеет ли клуб какое-либо отношение к ситуации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Фото: Вконтакте/ Инцидент Нефтекамск / vk.com/incident_102
#Общество
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