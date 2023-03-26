В Уфе простились с погибшим в ходе СВО рядовым Альбертом Тухватшиным

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Уфе простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Альбертом Тухватшиным. Как сообщили в администрации Ленинского района Уфы, он погиб 28 февраля при выполнении боевых задач и был награжден орденом Мужества посмертно.
Известно, что Альберт Тухватшин ранее принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. В специальной военной операции на территории Украины он участвовал в период с 2022 по 2023 года.