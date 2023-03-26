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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО рядовым Альбертом Тухватшиным

26 марта 2023, 08:19
Об этом сообщили в администрации Ленинского района Уфы.

В Уфе простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Альбертом Тухватшиным. Как сообщили в администрации Ленинского района Уфы, он погиб 28 февраля при выполнении боевых задач и был награжден орденом Мужества посмертно.

Известно, что Альберт Тухватшин ранее принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. В специальной военной операции на территории Украины он участвовал в период с 2022 по 2023 года.

Фото: Ленинский район Уфы Республики Башкортостан // vk.com
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