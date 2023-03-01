Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 марта 2023 года

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Декларация доходов депутатов
Региональные и муниципальные депутаты, которые осуществляют свою деятельность не на постоянной основе с 1 марта будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года. Если же в течение 180 дней данные представлены не будут (без уважительной причины), то депутатов смогут лишить мандатов.
В интернете же будут размещать только обобщенную информация об исполнении обязанности представлять сведения о доходах. Делается это в целях защиты персональных данных в интернете. Распространяется норма и на депутатов ГД и сенаторов.
Глава Башкирии также подписал законы, освобождающие депутатов от отчетов о доходах.
Перерасчет платы за вывоз мусора
В марте жители, которые отсутствовали в своем жилом помещении более 5 дней подряд, смогут уменьшить плату за вывоз мусора. Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчете, приложив подтверждающие документы, это могут быть путевки, авиабилеты и тд.
Правила дорожного движения для электросамокатов и гироскуторов
С 1 марта электросамокаты и гироскутеры, а также электроскейтборды, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные средства будут внесены в ПДД. Так, максимальная скорость передвижения на них — 25 км/ч, рассчитывать ее нужно исходя из приоритета пешеходов. Кроме того, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг. Движение будут регулировать специальными дорожными знаками.
Таксисты с судимостью
Гражданам, которые имеют судимость за ряд тяжких преступлений с 1 марта не будут допускать до управления общественным транспортом и такси. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Норма касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС.
Продажа животных
Правительство России с марта начнет утверждать требования к местам продажи домашних животных. Мера позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках.
Повышение акцизов на табачные изделия
С 1 марта будет повышен акциз на сигареты — не менее 3 536 рублей за 1000 штук, на 1 кг табака — 8 669 рублей. Кроме того, акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина составит 20 рублей за 1 мл. При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров.
Закон о семейном бизнесе
В Башкирии депутаты приняли закон, который выделяет семейные предприятия в особую правовую категорию со своей спецификой. Он закрепит само понятие «семейных предприятий», а также будет стимулировать их развитие, позволит оказывать им специальные экономические меры поддержки, сохранять преемственность и традиции, создавать и продвигать семейные бренды, обеспечить занятость.
Закон был направлен на подпись главе Башкирии 25 февраля и вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Запрет использования иностранных мессенджеров
Запрет распространится на передачу платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям. Кроме того, через них нельзя будет делать банковские переводы. Перечень мессенджеров определяет Роскомнадзор.
Выписка из ЕГРН
Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов. Это позволит защитить персональные данные граждан от мошенников.
Новые правила выдачи лицензии на оружие
С 30 марта будет ужесточена процедура выдачи лицензии на оружие. В частности, получить ее не смогут подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также граждане, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или ФСБ России, есть заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Это касается лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия. Обжаловать отказ можно в судебном порядке.
Кредитные каникулы
Физические лица, ИП и субъекты МСП до 31 марта могут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.