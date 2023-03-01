Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 марта 2023 года

Региональные и муниципальные депутаты, которые осуществляют свою деятельность не на постоянной основе с 1 марта будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года. Если же в течение 180 дней данные представлены не будут (без уважительной причины), то депутатов смогут лишить мандатов.