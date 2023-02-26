Будут сюрпризы: стало известно, какой будет погода в марте в Башкирии

В целом по России приход весны прогнозируется не быстрым. Главная особенность этого года — температура будет неустойчивой, отмечают специалисты центра «Фобос». Например, в Москве, в первую декаду марта погода будет обычной для этого времени года, затем ненадолго наступит потепление. Но на смену ему вновь придет волна арктического ходода. Настоящая весна ожидается только к концу марта, когда среднесуточная температура поднимется выше нуля.