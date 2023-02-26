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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Будут сюрпризы: стало известно, какой будет погода в марте в Башкирии

Сегодня, 10:24

Синоптики рассказали, когда в Башкирию придет весна

Пока их ожидания не очень оптимистичны.

В целом по России приход весны прогнозируется не быстрым. Главная особенность этого года — температура будет неустойчивой, отмечают специалисты центра «Фобос». Например, в Москве, в первую декаду марта погода будет обычной для этого времени года, затем ненадолго наступит потепление. Но на смену ему вновь придет волна арктического ходода. Настоящая весна ожидается только к концу марта, когда среднесуточная температура поднимется выше нуля.

При этом в ряде регионов России весной будет холоднее, чем обычно. А, а некоторых погода окажется несколько теплее.

«Предварительные прогнозы на первый весенний месяц не очень оптимистичны. В средней полосе Европейской России температурный режим ожидается в рамках климата. А тёплый погодный сценарий готовит погода только для Южной России, Урала и Сибири», — отмечают метеорологи.

На северо-западе Русской равнины и на большей части территории Дальнего Востока средняя температура будет несколько ниже нормы.

По данным Гидрометеоцентра России, в Башкирии среднемесячная температура воздуха в марте будет соответствовать норме. Ночью это минус 11,2 °, днем — минус 0,6 °.

В ближайшее же время в Башкирии прогнозируется ухудшение погода: метель при усилении ветра до 15-20 м/с, снежные заносы на дорогах, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. По данным Башгидрометеоцентра, температура воздуха ночью составит -3, -8°, днем 0, -5°.

#Наталья Балыкова#Общество
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