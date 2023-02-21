Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
С конца мая 2023 года выпускники школ Уфы начнут сдавать госэкзамены по обязательным предметам и дисциплинам на выбор. В обязательном порядке им предстоит сдать математику базового уровня и русский язык. Остальные предметы ребята могут выбрать самостоятельно.
В Уфе традиционно большинство выпускников выбирают на ЕГЭ профильную математику, а среди остальных популярных предметов — обществознание, информатика и биология.
Если у выпускника совпадают даты проведения ЕГЭ по нескольким предметам, то один из них он может сдать в резервный период. В эти даты также предоставляется возможность сдать госэкзамены школьникам Уфы, которые в силу уважительных причин не смогли прийти на экзамен — например, по причине болезни либо по семейным обстоятельствам.
Важно! В 2023 году в экзаменационных моделях по ряду предметов произошли изменения. Они коснулись заданий, их упрощения либо усложнения, количества тестов. Кроме того, изменилось время на выполнение заданий по истории — 210 минут.
Некоторые уфимские школьники могут сдать госэкзамены досрочно. Но для этого должно быть уважительное обоснование: например, если ребенок в основной период ЕГЭ будет находиться на лечении либо переезжает на ПМЖ в другую страну.
В эти же даты экзамены могут сдавать выпускники колледжей, которые планируют поступать в вузы.
Во второй половине апреля 2023 года школьники Уфы, принявшие решение досрочно сдать госэкзамены, могут написать ЕГЭ в резервные дни.
У ребят, досрочно сдающих госэкзамены, времени на подготовку меньше, чем у других выпускников. Чтобы помочь уфимским школьникам, специалисты Минобрнауки Башкирии с 28 февраля будут проводить еженедельные онлайн-консультации по различным предметам. Они будут транслироваться на YouTube каждый вторник и четверг с 15.00 до 17.00.
Многие выпускники не набирают достаточного количества баллов по ЕГЭ для поступления в вуз. Другие решают поступать в высшие учебные заведения только через год или несколько лет. Эти ребята могут сдать необходимые экзамены на общих основаниях в досрочный период или резервные дни основного периода.
Выпускники школ Уфы, провалившие госэкзамены в 2023 году, смогут их пересдать только в следующем году. Но для тех, кто не смог набрать проходных баллов по обязательным предметам и получить аттестат, назначается осенняя пересдача: 6 сентября 2023 года — русский язык, 12 сентября 2023 года — базовая математика.