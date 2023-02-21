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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Уфе

21 февраля 2023, 11:39
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году в Уфе
В Уфе идет подготовка к проведению выпускных госэкзаменов в школах. Какие изменения в ЕГЭ-2023 ждут уфимских школьников и когда нужно сдавать госэкзамены — в нашей статье.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

С конца мая 2023 года выпускники школ Уфы начнут сдавать госэкзамены по обязательным предметам и дисциплинам на выбор. В обязательном порядке им предстоит сдать математику базового уровня и русский язык. Остальные предметы ребята могут выбрать самостоятельно.

  • 26.05 — география, литература, химия;
  • 29.05 — русский язык;
  • 01.06 — математика (базового и профильного уровня);
  • 05.06 — физика, история;
  • 08.06 — обществознание;
  • 13.06 — биология и иностранный язык (кроме раздела «Говорение»);
  • 16.06 и 17.06 — иностранный язык (раздел «Говорение»);
  • 19.06 и 20.06 — информатика.

В Уфе традиционно большинство выпускников выбирают на ЕГЭ профильную математику, а среди остальных популярных предметов — обществознание, информатика и биология.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: obrnadzor.gov.ru

Резервные дни ЕГЭ в Уфе

Если у выпускника совпадают даты проведения ЕГЭ по нескольким предметам, то один из них он может сдать в резервный период. В эти даты также предоставляется возможность сдать госэкзамены школьникам Уфы, которые в силу уважительных причин не смогли прийти на экзамен — например, по причине болезни либо по семейным обстоятельствам.

  • 22.06 — русский язык;
  • 23.06 — география, иностранный язык (раздел «Говорение»), литература,
  • 26.06 — математика (базовая и профильная);
  • 27.06 — информатика, иностранный язык (кроме раздела «Говорение»), биология;
  • 28.06 — обществознание, химия;
  • 29.06 — физика, история.

Важно! В 2023 году в экзаменационных моделях по ряду предметов произошли изменения. Они коснулись заданий, их упрощения либо усложнения, количества тестов. Кроме того, изменилось время на выполнение заданий по истории — 210 минут.

Резервные дни ЕГЭ в Уфе
Фото: 1MI

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Некоторые уфимские школьники могут сдать госэкзамены досрочно. Но для этого должно быть уважительное обоснование: например, если ребенок в основной период ЕГЭ будет находиться на лечении либо переезжает на ПМЖ в другую страну.

  • 20.03 — литература, география;
  • 23.03 — русский язык;
  • 27.03 — математика (базовая и профильная);
  • 30.03 — биология, физика, иностранный язык (кроме раздела «Говорение»);
  • 03.04 — иностранный язык (раздел «Говорение»);
  • 06.04 — информатика, обществознание;
  • 10.04 — история, химия.

В эти же даты экзамены могут сдавать выпускники колледжей, которые планируют поступать в вузы.

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Уфе

Во второй половине апреля 2023 года школьники Уфы, принявшие решение досрочно сдать госэкзамены, могут написать ЕГЭ в резервные дни.

  • 12.04 — химия, история, иностранный язык (раздел «Говорение»), информатика, География;
  • 14.04 — литература, иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»), физика, обществознание, биология;
  • 17.04 — русский язык;
  • 19.04 — математика (базовая и профильная).

У ребят, досрочно сдающих госэкзамены, времени на подготовку меньше, чем у других выпускников. Чтобы помочь уфимским школьникам, специалисты Минобрнауки Башкирии с 28 февраля будут проводить еженедельные онлайн-консультации по различным предметам. Они будут транслироваться на YouTube каждый вторник и четверг с 15.00 до 17.00.

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Уфе
Фото: 1MI

Расписание ЕГЭ 2023 для выпускников прошлых лет в Уфе

Многие выпускники не набирают достаточного количества баллов по ЕГЭ для поступления в вуз. Другие решают поступать в высшие учебные заведения только через год или несколько лет. Эти ребята могут сдать необходимые экзамены на общих основаниях в досрочный период или резервные дни основного периода.

Выпускники школ Уфы, провалившие госэкзамены в 2023 году, смогут их пересдать только в следующем году. Но для тех, кто не смог набрать проходных баллов по обязательным предметам и получить аттестат, назначается осенняя пересдача: 6 сентября 2023 года — русский язык, 12 сентября 2023 года — базовая математика.

Расписание ЕГЭ 2023 для выпускников прошлых лет в Уфе
Фото: 1MI
#Уфа#ЕГЭ
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