Если у выпускника совпадают даты проведения ЕГЭ по нескольким предметам, то один из них он может сдать в резервный период. В эти даты также предоставляется возможность сдать госэкзамены школьникам Уфы, которые в силу уважительных причин не смогли прийти на экзамен — например, по причине болезни либо по семейным обстоятельствам.