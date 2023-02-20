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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Башкирии откроют три центра поддержки участников СВО в Нефтекамске, Сибае и в Уфе

20 февраля 2023, 07:31. Обновлено в 07:33
Фото: 1MI
Радий Хабиров уже предложил помещения в Уфе.

В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии о создании центра поддержки участников спецоперации и членов их семей в Стерлитамаке отчитался мэр города Рустем Газизов. В центре оказывается помощь разных специалистов в одной точке, форматом глава республики остался доволен и поручил создать в Башкирии три таких центра, которые разместятся в Уфе, Нефтекамске и Сибае.

Так как затраты на организацию центра в Стерлитамаке взял БСК, глава предложил представителям крупного бизнеса взять на себя часть расходов на создание данных объектов. Доложить об открытии глава поручил к 1 апреля. Уточнил Радий Хабиров и то, что работа предстоит властям несложная, тем более перед ними есть успешный пример организации центра в Стерлитамаке.

#Общество#Ирина Деревянчук
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