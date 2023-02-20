В Башкирии откроют три центра поддержки участников СВО в Нефтекамске, Сибае и в Уфе

Так как затраты на организацию центра в Стерлитамаке взял БСК, глава предложил представителям крупного бизнеса взять на себя часть расходов на создание данных объектов. Доложить об открытии глава поручил к 1 апреля. Уточнил Радий Хабиров и то, что работа предстоит властям несложная, тем более перед ними есть успешный пример организации центра в Стерлитамаке.