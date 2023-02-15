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Фонд «ОМК-Участие» и жители Благовещенска собрали 52 тысячи рублей на помощь ребенку

15 февраля 2023, 06:51
Фото: ОМК
Благотворительный фонд «ОМК-Участие» (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) и жители Благовещенска собрали 52 тыс. руб. на традиционной благотворительной акции «С любовью в сердце».

Средства направят на помощь восьмилетней Луизе Самойловой, у которой детский церебральный паралич.

Благотворительная акция состоялась 14 февраля на территории арматурного завода Объединенной металлургической компании в Благовещенске. В заводской столовой прошла выставка-продажа выпечки и поделок. Их подготовили воспитанники детских садов, школьники и сотрудники образовательных учреждений города и района. Заводчане охотно делали пожертвования и выбирали оригинальные сувениры для своих родных и близких. Пожертвования в фонд «ОМК-Участие» сделали коллективы школ, детских садов и неравнодушные жители.

Собранные средства пойдут на реабилитацию Луизы Самойловой. Из-за детского церебрального паралича девочка не может самостоятельно сидеть и выполнять привычные для ее возраста вещи, например, держать ложку. Каждый день Луиза старается научиться чему-то новому, но, чтобы был прогресс, нужна реабилитация. Раз в два месяца девочке необходимо проходить обязательные процедуры, общая стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Луизу воспитывают мама Наташа и бабушка, которые постоянно находятся рядом с девочкой.

— Спасибо всем, кто поддержал нашу акцию «С любовью в сердце» и помог замечательной девочке Луизе. Вместе мы собрали половину суммы, оставшиеся деньги добавит фонд «ОМК-Участие». Уверена, после реабилитации у Луизы будут новые успехи. Будем следить за ее судьбой. Наша акция, которую проводим в Благовещенске с 2014 года, в очередной раз показала, как много отзывчивых и неравнодушных людей, готовых бескорыстно помогать даже незнакомым, — отметила генеральный директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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