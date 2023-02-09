В Брюсселе 9–10 февраля обсудят способы управления миграцией в ЕС

При этом, после изучения связанных с мигрантами документов ЕС становится видна избирательность подхода к легальной миграции. Например, очень придирчиво рассматриваются кандидаты из Африки, Азии и Ближнего Востока. В то же время украинцев, которых в 2022 году в ЕС стало на 13 млн больше, принимают даже страны Центральной Европы, которые в 2015–2016 годах категорически отказались впускать беженцев из Сирии и Афганистана. Хотя моральные установки Европы и ее юридические документы в области предоставления убежища запрещают делать различия между бегущими от войн людьми по цвету кожи и религиозным убеждениям.