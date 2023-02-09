В Брюсселе 9–10 февраля обсудят способы управления миграцией в ЕС

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Евросоюзе очередные разногласия по миграционному вопросу. Австрия хочет строить забор на границе, а Нидерланды предлагают держать мигрантов в странах, через которые те въезжают в ЕС, пишет газета “Известия”.
Согласно информации агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), в 2022 году границы еврозоны более 330 000 раз пересекли нелегально. Это на 64% больше, чем в 2021-м. Значительное количество нелегальных мигрантов прорвалось в Евросоюз через Средиземноморье, но лидирует западнобалканский канал, здесь рост числа нелегалов составил 136%. Не в последнюю очередь потому, что страны вроде Сербии или Боснии и Герцеговины имеют безвизовый режим с рядом африканских и азиатских государств.
Прошлой осенью, после вступления в должность, премьер Италии Джорджа Мелони закрыла порты страны для судна неправительственной организации с французской пропиской, спасающей мигрантов в Средиземном море, и потребовала, чтобы их принял Париж. Это вызвало международный скандал и французы разместили у себя пассажиров одного судна, но проблема не сошла на нет. Последние 3 месяца число нелегалов, прибывающих морем через Италию, только растёт, несмотря на антимигрантскую риторику правительства страны.
Многие представители Европарламента считают, что неплохо было бы заставить Германию и Францию, финансово поддерживающих спасение мигрантов на море, брать больше ответственности за спасённых.
Между другими странами ЕС также возникла напряжённость из-за мигрантов. В коне минувшего года австрийский канцлер Карл Нехаммер пожаловался на 100 000 нелегальных мигрантов, живущих в стране. Он прямо назвал Болгарию и Румынию виновницами этого. Вена выступила против приема этих двух стран в Шенгенскую зону, а также предложила построить за счет Евросоюза забор на границе Болгарии с Турцией.
Забор другие страны ЕС не поддержали, а возглавляющая Европейскую комиссию Урсула фон дер Ляйен заявила, что это противоречит ценностям Евросоюза. Но идею не пускать Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону была одобрена.
Согласно черновику коммюнике лидеров стран ЕС, на встрече 9–10 февраля в Брюсселе политики сделают акцент на работе с третьими странами, из которых в Европу едут мигранты. Для этого предлагается использовать различные меры. В итоге страны, из которых едут мигранты должны без проволочек принимать своих граждан назад.
Как написали в своем обращении к руководству ЕС накануне саммита лидеры Дании, Литвы, Греции, Латвии, Словакии, Мальты, Эстонии и Австрии: “до тех пор, пока европейская система предоставления убежища и ее очень низкий уровень возвращения не станут сдерживающим фактором, граждане третьих стран, которые не нуждаются в международной защите, продолжат попытки переехать в ЕС”.
Показатели возврата в среднем составляют около 21%, что нельзя считать удовлетворительным результатом.
При этом, после изучения связанных с мигрантами документов ЕС становится видна избирательность подхода к легальной миграции. Например, очень придирчиво рассматриваются кандидаты из Африки, Азии и Ближнего Востока. В то же время украинцев, которых в 2022 году в ЕС стало на 13 млн больше, принимают даже страны Центральной Европы, которые в 2015–2016 годах категорически отказались впускать беженцев из Сирии и Афганистана. Хотя моральные установки Европы и ее юридические документы в области предоставления убежища запрещают делать различия между бегущими от войн людьми по цвету кожи и религиозным убеждениям.