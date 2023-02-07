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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Стала известна программа камчатского форума «Дальний Восток – зима открытий»

7 февраля 2023, 10:36
Фото: pxhere.com
Общественности представлена основная программа делового форума «Дальний Восток – зима открытий». Событие будет проходить на Камчатке 21 и 22 февраля. Оно станет частью зимнего фестиваля «Берингия-2023», а также получит статус официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй

Полный список площадок и расписание мероприятий выложены на официальном сайте форума.

Место проведения –  Камчатский выставочно-туристический центр в городе Петропавловск-Камчатский, пишет vostokmedia.com

В рамках основной программы события намечены к проведению семь деловых сессий, восемь дискуссий, сессия-презентация и выездная сессия. Помимо этого, несколько значимых мероприятий запланированы на нулевой день форума. Ключевым моментом станет пленарное заседание, где приглашенные специалисты инициируют обсуждение перспектив Дальнего Востока и Арктики в качестве ведущих направлений российской туристической отрасли. В нем намерены принять участие работники органов власти федерального и регионального уровней, представители индустрии отдыха и гостеприимства, предприниматели.

Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что развитие Дальнего Востока выступает важнейшим вектором для всей страны, и немалая роль в этом процессе отведена туризму.

Первый день форума, 21 февраля, будет включать в себя деловые сессии, на которых речь пойдет о формировании комфортной городской среды, организации круизных путешествий, а также реализации инициатив по оздоровлению туристов. Состоятся дискуссии и по составлению новых научно-познавательных маршрутов, модернизации малой авиации, возведению домов отдыха в пределах дикого леса.

 

Второй день форума будет посвящен основным проблемам туристической инфраструктуры, дискуссиям о промышленном, экологическом, событийном, деловом туризме, а также новейших направлениях. На отдельных пространствах планируются обсуждения по темам классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников и прочих.

 

Помимо этого, особая программа поддержки камчатских предпринимателей, которые трудятся в сфере отдыха и гостеприимства, приурочена к нулевому дню форума, 20 февраля.

 

Инициаторами проведения форума выступили власти Камчатки, Минвостокразвития РФ, Министерство экономического развития России, Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив, ТПП региона. Одним из информационных партнеров стал медиахолдинг 1MI.

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