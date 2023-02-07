Стала известна программа камчатского форума «Дальний Восток – зима открытий»

В рамках основной программы события намечены к проведению семь деловых сессий, восемь дискуссий, сессия-презентация и выездная сессия. Помимо этого, несколько значимых мероприятий запланированы на нулевой день форума. Ключевым моментом станет пленарное заседание, где приглашенные специалисты инициируют обсуждение перспектив Дальнего Востока и Арктики в качестве ведущих направлений российской туристической отрасли. В нем намерены принять участие работники органов власти федерального и регионального уровней, представители индустрии отдыха и гостеприимства, предприниматели.