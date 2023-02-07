Пермская ЦБК выявила предельно допустимое число циклов переработки гофрокартона

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В лабораторных условиях сотрудники предприятия провели испытания, которые показали, что первичное волокно способно выдерживать до восьми циклов переработки.
Также удалось установить, что количество таких циклов может возрасти до 12, если в работе применяется внутримассная проклейка. Как сообщает properm.ru, проведение данного эксперимента заняло полтора месяца.
Исследование инициировано публично-правовой компанией “Российский экологический оператор” (РЭО), которая подписала договор с ПНИПУ. Пермский национальный исследовательский политехнический университет принял решение о сотрудничестве с лабораторией ПЦБК, так как в ней размещено нужное для подобной деятельности оборудование, а в штате работает высококвалифицированный персонал.
По словам заведующей исследовательской лабораторией Пермской ЦБК Екатерины Белкиной, подобные работы, результатом которых должна стать комплексная оценка поведения волокон в процессе их переработки, проводятся здесь впервые. Белкина отметила, что в ходе лабораторных исследований удалось не только зафиксировать структурные изменения волокон, но и влияние на них степени размола, фактора старения и химических реагентов. Для лаборатории ПЦБК и для комбината в целом такая работа оказалась новым опытом, в процессе которого удалось показать высокий профессионализм штатных специалистов.
Гендиректор Пермской ЦБК Юрий Марков отметил, что за последнее двадцатилетие России удалось прийти к тому, что доля переработки макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон) уже составила 90%. Именно этот вид макулатуры используется в работе и ПЦБК. Марков рассказал, что каждый год на переработку поступает порядка четырех миллионов тонн макулатуры, которые в противном случае загрязняли бы собой мусорные полигоны. Он подчеркнул, что на комбинате сейчас две картоноделательные машины на 100% функционируют благодаря предоставлению такого вторсырья, при этом качество полученного в итоге макулатурного тарного картона ничуть не хуже целлюлозного.
ППК "РЭО" и эксперты высоко оценили результаты лабораторного эксперимента, проведенного Пермской целлюлозно-бумажной компанией.