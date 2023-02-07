Пермская ЦБК выявила предельно допустимое число циклов переработки гофрокартона

Гендиректор Пермской ЦБК Юрий Марков отметил, что за последнее двадцатилетие России удалось прийти к тому, что доля переработки макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон) уже составила 90%. Именно этот вид макулатуры используется в работе и ПЦБК. Марков рассказал, что каждый год на переработку поступает порядка четырех миллионов тонн макулатуры, которые в противном случае загрязняли бы собой мусорные полигоны. Он подчеркнул, что на комбинате сейчас две картоноделательные машины на 100% функционируют благодаря предоставлению такого вторсырья, при этом качество полученного в итоге макулатурного тарного картона ничуть не хуже целлюлозного.