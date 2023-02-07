Организаторы открыли регистрацию на Х Югорский лыжный марафон

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Уже на протяжении десяти лет в пойме реки Горной проводятся лыжные гонки. Организаторы состязаний – правительство ХМАО-Югры, Федерация лыжных гонок Югры, АУ «ЮграМегаСпорт». Мероприятие проводится при поддержке банка «Открытие». В информационном пространстве событие освещает медиахолдинг 1MI. В 2022 году участниками Югорского лыжного марафона стали более 3800 спортсменов, которые прибыли из 61 региона страны, пишет спортивное издание sovsport.ru.
Гонки классическим стилем будут проходить 7 апреля. В них могут участвовать спортсмены, которым уже исполнилось 19 лет. Длина дистанции – 50 километров. Сумма регистрационного сбора, уплаченного в течение февраля, составит 1300 рублей, а если позже – то 2500 рублей.
Массовый старт на 50-километровую дистанцию и забеги на 5 и 25 километров состоятся 8 апреля. В пятикилометровых забегах могут участвовать дети от 10 лет, в 25-километровых – от 15 лет. При регистрации на сайте в феврале для дистанции 5 километров сбор составит 400 рублей, если позже – 1000 рублей. Для дистанции в 25 километров размер сбора составит 700 рублей в феврале или 1500 рублей при регистрации в марте - апреле.
Для некоторых категорий участников предусмотрено бесплатное участие в марафоне. Это дети до 12 лет, паралимпийцы, сурдлимпийцы, ветераны труда, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий. Пенсионеры смогут поучаствовать в марафоне за половину стоимости стартового сбора на момент регистрации. Заявки на участие принимаются до 6 апреля включительно.
Те, кто успеет зарегистрироваться до 20 февраля, смогут заказать нагрудный номер со своими именем и фамилией. Он стоит 1000 рублей.