Организаторы открыли регистрацию на Х Югорский лыжный марафон

Массовый старт на 50-километровую дистанцию и забеги на 5 и 25 километров состоятся 8 апреля. В пятикилометровых забегах могут участвовать дети от 10 лет, в 25-километровых – от 15 лет. При регистрации на сайте в феврале для дистанции 5 километров сбор составит 400 рублей, если позже – 1000 рублей. Для дистанции в 25 километров размер сбора составит 700 рублей в феврале или 1500 рублей при регистрации в марте - апреле.