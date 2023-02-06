Олимпийская чемпионка Ласицкене оценила значение соревнований «Битва полов»

По ее словам, запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях отражается на уровне подготовки и моральном состоянии. Мария отметила, что конкуренция с лучшими спортсменами мира помогает по-другому готовится к каждому прыжку. И старт на «Битве полов» был похож на все это, передают слова Олимпийской чемпионки “Известия”.