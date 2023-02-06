Олимпийская чемпионка Ласицкене оценила значение соревнований «Битва полов»

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
По ее словам, запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях отражается на уровне подготовки и моральном состоянии. Мария отметила, что конкуренция с лучшими спортсменами мира помогает по-другому готовится к каждому прыжку. И старт на «Битве полов» был похож на все это, передают слова Олимпийской чемпионки “Известия”.
“Чем больше таких стартов в России, тем лучше”, - сказала она.
Отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований начались с 2015 года после антидопинговых дел со стороны ВАДА. С тех пор они выступают на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна.