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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Олимпийская чемпионка Ласицкене оценила значение соревнований «Битва полов»

Сегодня, 06:50
Олимпийская чемпионка по прыжкам высоту Мария Ласицкене прокомментировала значение традиционного зимнего турнира «Битва полов».

По ее словам, запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях отражается на уровне подготовки и моральном состоянии. Мария отметила, что конкуренция с лучшими спортсменами мира помогает по-другому готовится к каждому прыжку. И старт на «Битве полов» был похож на все это, передают слова Олимпийской чемпионки “Известия”.

“Чем больше таких стартов в России, тем лучше”, - сказала она.

Отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований начались с 2015 года после антидопинговых дел со стороны ВАДА. С тех пор они выступают на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна.

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