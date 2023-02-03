Останется ли Башкирия без сметаны из-за санкций Запада

В федеральном Министерстве сельского хозяйства тем временем сообщения о возможном дефиците сметаны прокомментировали и заявили, что опасений по поводу наличия сметаны и сыров на сегодняшний день беспочвенны, а у предприятий не только имеются запасы бактериальных заквасок, к тому же их поставки в Россию на сегодняшний день продолжается, сообщает издание предприятия молочной отрасли имеют достаточные запасы необходимого сырья и компонентов для производства сметаны, в том числе бактериальных заквасок, при этом их поставки в Россию продолжаются, об этом со ссылкой на ведомство сообщило издание «Агроинвестор».