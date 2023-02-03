Останется ли Башкирия без сметаны из-за санкций Запада

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Разговоры о возможности дефицита тех или иных продуктов в России и в частности в Башкирии, как в ее регионе, ведутся с тех пор, как в отношении Российской Федерации стали вводиться экономические санкции на поставку множества самых разных продуктов и непродовольственных изделий.
Время с тех пор шло, разговоры продолжаются, порой говорят и о дефиците автомобилей, и микросхем, порой о чем-то более простом и необходимым. Но не так давно поднялась федеральная волна от аграриев, которые заявили о своей зависимости от импортных заквасок, с помощью которых производится сметана и сыр. Если говорить предметно, то заявление, взволновавшего всех, от частных производителей до простых любителей молочной продукции, которая производится на закваске, сделал накануне в интервью РБК основатель холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.
Но есть одно но. То что теоретически может случиться сказано в сослагательном наклонении, Бачин сообщил, что дефицит в теории может возникнуть в том случае, если Запад введет санкции на поставки заквасок. В таком случае по мнению владельца агрохолдинга Россия может столкнуться с нехваткой сметаны и сыров. Бачин сослался на цифры, по его информации доля импортных заквасок на российских производствах составляет 90%.
В федеральном Министерстве сельского хозяйства тем временем сообщения о возможном дефиците сметаны прокомментировали и заявили, что опасений по поводу наличия сметаны и сыров на сегодняшний день беспочвенны, а у предприятий не только имеются запасы бактериальных заквасок, к тому же их поставки в Россию на сегодняшний день продолжается, сообщает издание предприятия молочной отрасли имеют достаточные запасы необходимого сырья и компонентов для производства сметаны, в том числе бактериальных заквасок, при этом их поставки в Россию продолжаются, об этом со ссылкой на ведомство сообщило издание «Агроинвестор».
Mkset обратился за комментариями на молочные заводы работающие в Башкирии, однако оперативно удалось получить комментарий только от Уфагормолзавода, где корееспонденту сообщили, что проблем с заквасками у завода в 2022 году не было.
— В 2023 году продолжаем делать кисломолочную продукцию в рабочем режиме — рассказал изданию представитель завода.