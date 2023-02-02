Агент Азмуна отреагировал на интерес «Локомотива» и «Сочи» к Сердару

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Агент Арманд Дурн, представляющий интересы форварда «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива» и «Сочи». Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на «РБ Спорт».
Как отметил агент, российские клубы не обращались по поводу иранца.
Нападающий перебрался в «Байер» из петербургского «Зенита» в январе 2022 года за компенсацию в размере 2,5 миллиона евро. С тех пор он провел за «аптекарей» 24 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.