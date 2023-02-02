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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Агент Азмуна отреагировал на интерес «Локомотива» и «Сочи» к Сердару

Сегодня, 10:29
На данный момент футболист защищает цвета «Байера».

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы форварда «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива» и «Сочи». Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на «РБ Спорт».

Как отметил агент, российские клубы не обращались по поводу иранца.

Нападающий перебрался в «Байер» из петербургского «Зенита» в январе 2022 года за компенсацию в размере 2,5 миллиона евро. С тех пор он провел за «аптекарей» 24 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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