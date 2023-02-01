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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В народной программе ЕР учитываются проблемы и интересы новых регионов

1 февраля 2023, 13:50
Фото: er.ru
Недавно состоялось заседание программной комиссии под председательством лидера ЕР Дмитрия Медведева. На нём обсуждались положения нового раздела народной программы, носящего название “Развитие новых территорий”.

Медведев подчеркнул, что социальные стандарты, которые действуют в Российской Федерации, в обязательном порядке должны распространяться и на жителей новых территорий, пишет rostovgazeta.ru.

В свою очередь секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что народная программа предусматривает работу по максимально быстрой интеграции новых субъектов в жизнь Российской Федерации. Это касается и стандартов образования, и медицинской помощи, и других социально важных аспектов.

В новой редакции народной программы имеется пункт о капремонтах колледжей и техникумов по аналогии с проводимым ранее капремонтом школ. Вместе с Минпросвещения “Единая Россия” уже в этом году проведёт инвентаризацию этих учреждений. Средства на ремонт будут внесены в госбюджет 2024-2026 годов.

При этом на модернизацию инфраструктуры регионов деньги, по предложению ЕР, заложены уже в бюджет текущего года. Помимо этого, предусмотрена модернизация лифтов в многоэтажках. Наконец, в программу внесён пункт о разрешении для регионов использовать деньги из госбюджета на благоустройство пришкольных территорий, в том числе на строительство спортплощадок и школьных стадионов.

Турчак заявил, что единороссы не намерены отказываться ни от одного из ранее включенных в народную программу пунктов. Медведев при этом напомнил, что партия выполнила программу на 2022 год на 92%.

По данным портала ER.RU, результаты вскоре будут оформлены в виде доклада для президента Российской Федерации.

«В 2022 году в ходе исполнения пунктов народной программы «Единой России» на территории Башкортостана был реализован ряд партийных проектов. Так, в рамках проекта «Реальные дела» было выполнено 611 наказов в 63 муниципальных районах и городских округах региона. Реализация наказов в сравнении с 2021 годом увеличилась на 30%.

Секретарем регионального отделения «Единой России», главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и правительством региона уделяется огромное внимание строительству социальных объектов, а именно: объектов здравоохранения, школ, детских садов и объектов культуры, особенно в селах и районах.

Отрадно, что одним из ключевых пунктов народной программы «Единой России» является развитие социальной инфраструктуры. В этих целях мы с коллегами по депутатскому корпусу, профильными специалистами и представителями общественности посещали школы, поликлиники, больницы, ФАПы и детские сады. За каждым из нас были закреплены определенные объекты. По итогам рейдов «Партийного десанта» все наши замечания принимались в работу и оперативно устранялись.

В целом положительно оцениваю реализацию народной программы «Единой России», в том числе и в сфере развития социальной инфраструктуры», - сказала координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Республике Башкортостан, член Комитета Государственной думы по охране здоровья Римма Утяшева.

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