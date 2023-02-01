В народной программе ЕР учитываются проблемы и интересы новых регионов

При этом на модернизацию инфраструктуры регионов деньги, по предложению ЕР, заложены уже в бюджет текущего года. Помимо этого, предусмотрена модернизация лифтов в многоэтажках. Наконец, в программу внесён пункт о разрешении для регионов использовать деньги из госбюджета на благоустройство пришкольных территорий, в том числе на строительство спортплощадок и школьных стадионов.