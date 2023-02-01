В народной программе ЕР учитываются проблемы и интересы новых регионов

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Медведев подчеркнул, что социальные стандарты, которые действуют в Российской Федерации, в обязательном порядке должны распространяться и на жителей новых территорий, пишет rostovgazeta.ru.
В свою очередь секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что народная программа предусматривает работу по максимально быстрой интеграции новых субъектов в жизнь Российской Федерации. Это касается и стандартов образования, и медицинской помощи, и других социально важных аспектов.
В новой редакции народной программы имеется пункт о капремонтах колледжей и техникумов по аналогии с проводимым ранее капремонтом школ. Вместе с Минпросвещения “Единая Россия” уже в этом году проведёт инвентаризацию этих учреждений. Средства на ремонт будут внесены в госбюджет 2024-2026 годов.
При этом на модернизацию инфраструктуры регионов деньги, по предложению ЕР, заложены уже в бюджет текущего года. Помимо этого, предусмотрена модернизация лифтов в многоэтажках. Наконец, в программу внесён пункт о разрешении для регионов использовать деньги из госбюджета на благоустройство пришкольных территорий, в том числе на строительство спортплощадок и школьных стадионов.
Турчак заявил, что единороссы не намерены отказываться ни от одного из ранее включенных в народную программу пунктов. Медведев при этом напомнил, что партия выполнила программу на 2022 год на 92%.
По данным портала ER.RU, результаты вскоре будут оформлены в виде доклада для президента Российской Федерации.
«В 2022 году в ходе исполнения пунктов народной программы «Единой России» на территории Башкортостана был реализован ряд партийных проектов. Так, в рамках проекта «Реальные дела» было выполнено 611 наказов в 63 муниципальных районах и городских округах региона. Реализация наказов в сравнении с 2021 годом увеличилась на 30%.
Секретарем регионального отделения «Единой России», главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и правительством региона уделяется огромное внимание строительству социальных объектов, а именно: объектов здравоохранения, школ, детских садов и объектов культуры, особенно в селах и районах.
Отрадно, что одним из ключевых пунктов народной программы «Единой России» является развитие социальной инфраструктуры. В этих целях мы с коллегами по депутатскому корпусу, профильными специалистами и представителями общественности посещали школы, поликлиники, больницы, ФАПы и детские сады. За каждым из нас были закреплены определенные объекты. По итогам рейдов «Партийного десанта» все наши замечания принимались в работу и оперативно устранялись.
В целом положительно оцениваю реализацию народной программы «Единой России», в том числе и в сфере развития социальной инфраструктуры», - сказала координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Республике Башкортостан, член Комитета Государственной думы по охране здоровья Римма Утяшева.