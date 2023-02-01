Кабмин: На проведение программы социальной газификации выделят 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
ТАСС, цитируя его слова, сообщает, что государство частично компенсирует подобные затраты регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом информирует RT.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что общий уровень газификации в РФ достиг 73% к концу минувшего года.
При этом гендиректор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков заявил, что программа газификации реализуется в полной мере, несмотря на санкции.