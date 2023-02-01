mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Кабмин: На проведение программы социальной газификации выделят 2,5 млрд рублей

Сегодня, 17:33
В 54 регионах будет проведена программа социальной газификации. На это государство планирует выделить 2,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ТАСС, цитируя его слова, сообщает, что государство частично компенсирует подобные затраты регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом информирует RT.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что общий уровень газификации в РФ достиг 73% к концу минувшего года.

При этом гендиректор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков заявил, что программа газификации реализуется в полной мере, несмотря на санкции.



Подпишитесь
«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту
Сегодня, 12:15
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
31 января 11:32
Координатору профсоюза «Действие» в Башкирии суд уменьшил тюремный срок на три месяца
Сегодня, 10:10
В МЧС жителей Башкирии предупредили о сильном тумане и гололеде на автодорогах
Сегодня, 09:43
В России отцам с тремя детьми отказывают в отсрочке от частичной мобилизации
Сегодня, 06:39
Рассказываем, как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 февраля 2023 года
Сегодня, 06:00