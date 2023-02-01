mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

1 февраля жители Башкирии смогут увидеть зеленую комету

1 февраля 2023, 07:29
Фото: 1MI
Расстояние между Землей и кометой будет 42 миллиона километров.

Сегодня, 1 февраля, жители Башкирии смогут наблюдать за зелено кометой. Наблюдение следует начать в 20:54 по московскому времени, комета будет двигаться между созвездием «Большой медведицы» и Полярной звездой. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что расстояние между кометой и Землей будет 42 миллиона километров. Тем не менее увидеть комету и ее газовый желтый хвост можно будет невооруженным глазом, но при условии отсутствия городской засветки.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
31 января 11:32
Власти Башкирии экстренно обратились к жителям республики
Сегодня, 04:45
Рассказываем, как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 февраля 2023 года
Сегодня, 06:00
В России отцам с тремя детьми отказывают в отсрочке от частичной мобилизации
Сегодня, 06:39
В феврале будут запущены прямые авиарейсы из Уфы в Самарканд
Сегодня, 04:57
Депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о декларации доходов участников СВО
Сегодня, 03:37