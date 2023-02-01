1 февраля жители Башкирии смогут увидеть зеленую комету

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сегодня, 1 февраля, жители Башкирии смогут наблюдать за зелено кометой. Наблюдение следует начать в 20:54 по московскому времени, комета будет двигаться между созвездием «Большой медведицы» и Полярной звездой. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что расстояние между кометой и Землей будет 42 миллиона километров. Тем не менее увидеть комету и ее газовый желтый хвост можно будет невооруженным глазом, но при условии отсутствия городской засветки.