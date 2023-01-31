В Башкирии 16-летний парень изнасиловал и убил 83-летнию пенсионерку

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Башкирии 16-летний парень изнасиловал и убил 83-летнюю женщину в собственном доме. Произошло все 23 года назад в деревне Староиликово Благовещенского района.
Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в 1999 году уголовное дело было возбуждено, но установить подозреваемого тогда не удалось. Тем не менее в ходе осмотра места происшествия были обнаружены биологические следы злоумышленника, из которых выделен ДНК-профиль.
Уже в 2022-23 годах следователи-криминалисты совместно с экспертами МВД республики провели сравнительные исследования ДНК и обнаружили совпадение. Подозрение пало на ранее судимого за преступление против половой неприкосновенности 39-летнего мужчину.
Выяснилось, что в день совершения преступления тогда еще 16-летний парень гостил родственников в той же деревне. В ходе допроса и предъявления собранных доказательств мужчина во всем сознался и раскаялся.
По версии следствия, в ночь с 4 на 5 сентября 1999 года будучи в состоянии алкогольного опьянения и после посещения сельского клуба подросток проник в частных дом к потерпевшей через окно.
— Пожилая женщина заметила его и начала кричать, тогда злоумышленник нанес ей несколько ударов металлическим чайником по голове, совершил в отношении нее изнасилование, а после задушил и скрылся. Спустя день соседи заметили разбитое окно и обнаружили тело потерпевшей, — сообщает СК Башкирии.
На данный момент мужчина находится под стражей, а следователями продолжается сбор и фиксация доказательств по делу.