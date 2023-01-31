В Башкирии 16-летний парень изнасиловал и убил 83-летнию пенсионерку

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в 1999 году уголовное дело было возбуждено, но установить подозреваемого тогда не удалось. Тем не менее в ходе осмотра места происшествия были обнаружены биологические следы злоумышленника, из которых выделен ДНК-профиль.