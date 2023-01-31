Генпрокурор РФ: Свыше 9 тысяч ошибочно мобилизованных вернулись домой

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Об этом генпрокурор заявил в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля, пишет Russian.rt.com.
Краснов рассказал, что домой вернулись более 9 тыс. россиян, которых мобилизовали вопреки нормам законодательства. Среди них есть в том числе и граждане, которых нельзя было мобилизовать по состоянию здоровья.
Генпрокурору было дано президентское поручение о дальнейшем контроле соблюдения прав мобилизованных россиян.
По словам Татьяны Москальковой, российского уполномоченного по правам человека, результатом её обращений стала отмена свыше 200 случаев незаконных призывов мобилизованных.
Согласно заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, сделанному в конце минувшего года, свыше 830 тыс. граждан освободили от призыва в ходе частичной мобилизации.