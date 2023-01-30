В Минэкономразвития дали прогноз по инфляции и курсу рубля в 2023 году

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По словам министра, в текущем году инфляция ожидается на уровне 5–6%, а курс отечественной валюты в среднем составит 70 рублей за доллар. Также Торосов отметил, что российская экономика выдержала санкционное давление. В частности, страна перестраивает логистику, разворачивается на Восток, наращивает темпы собственного производства, передают слова министра "Известия”.
Илья Торосов рассказал и о планах изменить условия для внесудебного банкротства россиян — порог суммы долга, начиная от которой можно подать заявление, будет снижен до 25 тысяч рублей, а верхняя планка увеличена до 1 миллиона.