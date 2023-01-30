В Минэкономразвития дали прогноз по инфляции и курсу рубля в 2023 году

Первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов рассказал о прогнозе ведомства по курсу нацвалюты и инфляции, а также об изменениях экономики на фоне санкций.