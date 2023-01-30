Песков: перспективы развития экономики РФ — абсолютно положительны

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Данные озвучило РИА Новости.
Песков рассказал, что в течение трех лет условия работы Кабмина являются непростыми. Первым вызовом для правительства стала пандемия; министрами была проделана огромная работа, чтобы противостоять этому вызову.
Следующим испытанием Песков назвал «прокси-войну» против РФ, которую ведут государства Запада, пишет Russian.rt.com.
Дипломат подчеркнул, что российское власти и в этот раз смогли с достоинством противостоять ситуации с сохранением вектора экономического роста.
Также он отметил, что на данный момент перспектива роста экономики страны является «абсолютно положительной».