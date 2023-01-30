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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Песков: перспективы развития экономики РФ — абсолютно положительны

Сегодня, 17:10
По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, в государстве наблюдаются положительная динамика развития экономической ситуации.

Данные озвучило РИА Новости.

Песков рассказал, что в течение трех лет условия работы Кабмина являются непростыми. Первым вызовом для правительства стала пандемия; министрами была проделана огромная работа, чтобы противостоять этому вызову.

Следующим испытанием Песков назвал «прокси-войну» против РФ, которую ведут государства Запада, пишет Russian.rt.com.

Дипломат подчеркнул, что российское власти и в этот раз смогли с достоинством противостоять ситуации с сохранением вектора экономического роста.

Также он отметил, что на данный момент перспектива роста экономики страны является «абсолютно положительной».

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