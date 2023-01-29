В ходе СВО погиб депутат из Башкирии Денис Пихтовников

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников. Об этом сообщил в соцсетях глава районной администрации Ильгиз Субушев.
Сообщается, что Пихтовников был культорганизатором в сельском клубе деревни Курачево, являлся примерным депутатом Совета сельского поселения Кундашлинский сельсовет.
Слова соболезнования семье погибшего и его родным, близким от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова выразил вице-премьер Правительства республики Ирек Сагитов. Денис Пихтовников был также посмертно представлен к ордену генерала Минигали Шаймуратова.