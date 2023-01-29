В ходе СВО погиб депутат из Башкирии Денис Пихтовников

Слова соболезнования семье погибшего и его родным, близким от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова выразил вице-премьер Правительства республики Ирек Сагитов. Денис Пихтовников был также посмертно представлен к ордену генерала Минигали Шаймуратова.