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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В ходе СВО погиб депутат из Башкирии Денис Пихтовников

29 января 2023, 09:22
Фото: Алена Глазкова / 1MI
Супруге погибшего вручили орден генерала Шаймуратова

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников. Об этом сообщил в соцсетях глава районной администрации Ильгиз Субушев.

Сообщается, что Пихтовников был культорганизатором в сельском клубе деревни Курачево, являлся примерным депутатом Совета сельского поселения Кундашлинский сельсовет.

Слова соболезнования семье погибшего и его родным, близким от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова выразил вице-премьер Правительства республики Ирек Сагитов. Денис Пихтовников был также посмертно представлен к ордену генерала Минигали Шаймуратова.

Фото: Ильгиз Субушев/ VK.com
#Азамат Нухов
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