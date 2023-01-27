Жизнь в сети: какие существуют киберриски для детей и как им противостоять?

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Технологии все прочнее входят в нашу повседневную жизнь. Поэтому неудивительно, что, по данным Росстата, 80% детей 3-14 лет пользуются интернетом хотя бы один раз в день. При этом по данным «Лаборатории Касперского», половина детей и подростков, пользующихся интернетом, публично раскрывают свой возраст и выкладывают личные фотографии в соцсетях. Учитывая высокую актуальность темы, «Ростелеком» и аналитическая компания «Mindsmith» при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде провели серию просветительских вебинаров о киберрисках в детской среде.
На вебинарах, в том числе, было представлено исследование о технологиях защиты детей в интернете, которое проводилось с октября 2021 года по март 2022 года. Выявленные киберриски были объединены в шесть ключевых групп:
Как отметил эксперт в области технологических трендов и информационной безопасности, основатель «Mindsmith» Руслан Юсуфов, самые опасные риски связаны с психологическим насилием над ребенком: технологические решения достаточно развиты, чтобы противостоять примитивным личностным атакам, но не способны предотвратить атаки со стороны большого количества злоумышленников или тех, кто хорошо разбирается в принципах функционирования этих систем. Вместе с тем технологии, связанные с фильтрацией и блокировкой контента (порнографического или насильственного характера) контента и защитой детей от онлайн-мошенничества, проработаны лучше других. При этом остаются недооцененными риски, связанные с информационным и маркетинговым давлением.
Согласно исследованию, в среднесрочной перспективе ожидается усиление рисков, связанных с развитием виртуальной реальности и метавселенных, а также ИИ как инструмента преступной деятельности и технологии воспитания.
Конечно, существует ряд технологических решений, направленных на обеспечение безопасности детей в интернете, но у каждой категории есть уязвимости.
Это, в частности, предиктивная аналитика — статистические и аналитические инструменты для прогнозирования будущих событий или поведения. При этом стоит иметь в виду, что точность прогнозов напрямую связана с количеством и качеством данных для машинного обучения, и это влечет за собой ряд этических и правовых вопросов, связанных, например, с защитой персональных данных детей. Также отмечены социальные сети, которые используются ежедневно, но при этом не всегда безопасны для детей. Решением этой проблемы могут послужить альтернативные соцсети, созданные специально для детей, но и здесь есть нюанс: дети старше 10 лет, скорее всего, не захотят использовать платформу, предназначенную для детей младшего возраста.
В отдельную категорию выделен пользовательский интерфейс, который должен предоставлять возможность блокировки некоторых функций для защиты детей от просмотра неприемлемой информации. При этом зачастую существующие решения не блокируют, а ограничиваются лишь оповещением пользователей о возрастных ограничениях и содержании контента, а ответственность за последующие действия несет сам пользователь.
Инструменты родительского контроля дают родителям повышенную степень контроля над действиями детей в онлайн-среде через специальное ПО. Стоит отметить и обратную сторону этого инструмента: они разрушают доверие детей к родителям, вторжение родителей в приватность социальной жизни детей влечет за собой также психологические травмы и депрессию.
Что касается интернет-фильтров, инструментов, которые позволяют предотвратить загрузку опасного контента на серверы или попадание такого контента в поле зрения ребенка, то и они обладают недостатками: например, некорректное распознавание определенных слов или фраз, которые ошибочно воспринимаются системой как непристойные, может привести к ложным срабатываниям и блокировке.
Модерация, она же ручная фильтрация точность распознавания увеличивает, но вместе с тем могут посягнуть на свободу выражения и поиска информации.
Сервисы оказания помощи также имеют ряд ограничений: компетентность специалистов, риск взлома или утечки, проблемы в коммуникации и др.
Инфраструктура — совокупность взаимосвязанных объектов, структур, решений безопасности, интегрированных в единую систему, может быть подвержена хакерским атакам, что может привести к утечке персональных данных учеников и также поставить под угрозу безопасность ребенка.
— Мы полагаем, что государство должно взять на себя ведущую роль по организации и координации совместной деятельности, направленной на формирование интернет-среды, безопасной для детей и подростков, — делают вывод авторы исследования. — Поэтому необходимо расширение поддержки существующих и создание новых коммуникационных площадок для обсуждения проблем кибербезопасности и поиска совместных путей их решения. Обсуждение должно вестись на различных уровнях, включая международный.
Кроме того, авторы подчеркивают, что законодательное регулирование персональных данных нуждается в совершенствовании. Также необходима программа, направленная на поддержку цифровой социализации детей и подростков, а обучение навыкам безопасности в сети должны быть включены в образовательные программы на всех уровнях.
— Родителям принадлежит ключевая роль в первичной социализации детей. Особенность ситуации в том, что медийный опыт взросления современных родителей существенно отличается от опыта их детей. Перед родителями стоит непростая задача воссоздания, конструирования безопасной среды для их детей.