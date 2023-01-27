Жизнь в сети: какие существуют киберриски для детей и как им противостоять?

Это, в частности, предиктивная аналитика — статистические и аналитические инструменты для прогнозирования будущих событий или поведения. При этом стоит иметь в виду, что точность прогнозов напрямую связана с количеством и качеством данных для машинного обучения, и это влечет за собой ряд этических и правовых вопросов, связанных, например, с защитой персональных данных детей. Также отмечены социальные сети, которые используются ежедневно, но при этом не всегда безопасны для детей. Решением этой проблемы могут послужить альтернативные соцсети, созданные специально для детей, но и здесь есть нюанс: дети старше 10 лет, скорее всего, не захотят использовать платформу, предназначенную для детей младшего возраста.