Xiaomi и Honor возобновили набор сотрудников в свои российские офисы

У этих корпораций довольно большая продуктовая линейка, для реализации которых на российском рынке нужны офисы и сотрудники. Сейчас компании могут присутствовать на нашем рынке несколькими способами. Во-первых, самостоятельно работать здесь, во-вторых, присутствовать через партнёров, в-третьих — открыть представительство под другим названием. По мнению экспертов, Xiaomi и Honor выбрали именно первый путь.