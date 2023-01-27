Xiaomi и Honor возобновили набор сотрудников в свои российские офисы

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Аналитики считают, что действия конкурентов толкают Xiaomi и Honor к полноценному возвращению на российский рынок, пишет газета «Известия».
У этих корпораций довольно большая продуктовая линейка, для реализации которых на российском рынке нужны офисы и сотрудники. Сейчас компании могут присутствовать на нашем рынке несколькими способами. Во-первых, самостоятельно работать здесь, во-вторых, присутствовать через партнёров, в-третьих — открыть представительство под другим названием. По мнению экспертов, Xiaomi и Honor выбрали именно первый путь.
Примечательно, что информацию о наборе персонала для российских представительств Honor изданию рассказали сразу три источника. Один из них заявил, что с марта компания ввела «режим тишины», прекратив маркетинговую и другую деятельность в России. Сейчас наблюдается восстановление работы.
При этом, продукция Honor по-прежнему ввозится в Россию не напрямую, а по схеме параллельного импорта, из стран СНГ, например Казахстана.
Что касается Xiaomi, то эта компания также активно набирает персонал в России. Известно минимум о семи вакансиях для московского офиса. Одна из них — аккаунт-менеджер для продвижения товаров бренда на российском рынке.
И для Xiaomi, и для Honor российский рынок имеет огромное значение. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков обратил внимание, что накануне Нового года Xiaomi запустила масштабную предпраздничную распродажу. Такими акциями корпорации хотят показать пользователям, что они здесь и никуда не собираются уходить.